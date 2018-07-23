侯馬農商行不良率超過26% 區域經濟不景氣造成農商行資產質量速降

山西侯馬農商行2017年年報顯示，該行2017年不良率高達26.28%，資本充足率僅為1.98%，撥備覆蓋率只有33.5%，資產質量堪憂。

財聯社7月22日訊，又一家農商行不良率高達20%。山西侯馬農商行2017年年報顯示，該行2017年不良率高達26.28%，資本充足率僅為1.98%，撥備覆蓋率只有33.5%，資產質量堪憂。

資料顯示，侯馬農商行是在臨汾市侯馬市信用合作聯社的基礎上設立的股份制商業銀行。2011年12月，侯馬市農村商業信用合作聯社經銀監會批覆同意籌建山西侯馬農村商業銀行，成立時註冊資本2.6億元。

截至2017年年底，該行註冊資本為6.3億元，股份總數63000萬股，其中：企業法人股13戶，持有35758.5萬股，占總股份的56.76%。

公開信息顯示，2016年3季度，該行資產質量急劇惡化，不良率、撥備覆蓋率等多項指標下滑到監管要求之下，曾引起媒體高度關註。

而據2015年年報，該行不良率僅為2.99%，資本充足率為13.13%，撥備覆蓋率為226.88%，均符合監管要求。

2016年7月，自2011年上任的第一任董事長李俊躍因負面消息纏身，山西省聯社從聯社系統內空降黨委書記，但工作時間不到8個月，黨委書記再次變更，王九生上任。5月，該行宣布將召開董事會進行提名選舉。

財聯社記者註意到，工商信息顯示，直到2017年12月4日，該行董事長由李俊躍變更為現任董事長王九生。

2017年年報顯示，該行不良貸款率降至26.28%，資本充足率僅為1.98%，撥備覆蓋率只有33.5%。而2016年年報無法公開查詢。

侯馬農商行年報稱，該行不良率未達到監管指標要求，是由於受經濟下行影響，導致貸款風險增加。

為化解不良問題，2017年8月，召開處置侯馬農村商業銀行不良貸款專項行動會議，成立清收處置侯馬農商行不良貸款專項行動協調小組，組長由市委副書記、市長段慧剛擔任。專項行動會議要求，侯馬農商行所有不良貸款，做到應收盡收。

年報顯示，該行2017年不良貸款較2016年減少13218.56萬元，不良貸款占比26.28%，較上年減少2.06個百分點。累計收回表外不良貸款485.66萬元，其中收回已核銷、已置換貸款230.06萬元，收回購置貸款255.60萬元。

財聯社從企業信息統計，從2017年5月起截至今日，該行涉及司法訴訟達40多起，絕大多數為借款合同糾紛，其中不少是個人。

來源：財聯社 文 | 財聯社記者李願

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