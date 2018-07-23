印度手機市場混戰：中國品牌「合圍」三星 蘋果折戟

印度智能手機市場原有的「三星+四家本土廠商」格局已被打破，中國品牌小米、OPPO、vivo已經對三星形成「合圍」，聯想、一加等也在全力追趕，蘋果市場份額一路下滑，印度本土廠商幾乎不見蹤影。

在中國市場之外，國產手機近年來紛紛瞄準智能手機正在普及的國家「印度。國產手機進入印度，並在印度迅速占領市場份額，小米、OPPO、vivo等手機品牌已經占據一定優勢，並對2017年第四季度前在印度連續6年取得銷售冠軍的三星發起挑戰。

小米在去年第四季度成功超越了三星，拿下了印度市場第一的寶座。小米創始人雷軍也在此前發出的《小米是誰，小米為什麽而奮鬥》公開信中表示，小米智能手機業務已經在印度取得份額第一，並在15個國家名列前茅，「小米正在並將繼續證明，小米模式在全球都具有可快速覆制的普適性。」在遞交的IPO招股書中，小米再次表現出了印度市場在公司全球化過程中的重要性。

對此，三星開始了激烈的反擊，主要應對措施是降價促銷，並在今年二季度三星市場份額追平小米。市場調研公司Canalys近日發布的報告顯示，2018年第二季度，印度市場一共發售了3260萬部智能手機，相比去年同期的2680萬部增長了22%。從市場份額看，小米已經與三星齊平，均以30%的占比成為印度市場份額排名第一的手機品牌。另外兩家中國企業vivo和OPPO分別以11%、10%的市場份額名列第三和第四，前四名中不見蘋果的身影。

2018年第二季度印度智能手機市場份額

作為全球手機巨頭，蘋果在印度的表現差強人意。市場調研機構Counterpoint報告顯示，蘋果在印度高端智能手機（價格在470美元以上）市場上所占的份額已從2016年假日季的59%下滑到了去年同期的35%。2017年蘋果在印度銷量僅有 320 萬台。為了應對價格戰，蘋果甚至在印度也推行了低價的嘗試，去年7月開始下調iPhone、iPad、Mac電腦和Apple Watch手表的價格，但成效甚微，Counterpoint數據顯示，2018年上半年蘋果的iPhone手機在印度銷量不足100萬台，在印度的市場份額僅為2%。

不難看出，印度市場已經成為智能手機廠家激烈競爭的戰場，伴隨著三星、小米等企業在印度的建廠，這場競爭已經愈加白熱化。

中國手機廠商印度廝殺

印度人口超過13億，但皮尤斯數據報告2015年統計的「全球智能手機擁有率」顯示，印度只有17%的人口用的是智能手機。也就是說，印度智能手機的市場潛力巨大。

數億的市場空缺吸引了大量的國產手機進軍印度。現階段，智能手機在印度仍在普及階段，而小米、OPPO、vivo、華為等多個中國手機廠商已經大舉入侵，並改變了印度的手機市場格局。

2014年，小米瞄準印度手機市場，將該地區作為其全球化戰略的重要一環，定下「3-5年內成為印度市場占有率最高」的目標。

2016年，小米印度推出紅米Note 3，被稱為小米在印度市場的騰飛之作。2017年，小米在印度的第500家服務中心正式開通。相較於一些高端品牌而言，小米憑借優良的性價比在印度市場打開局面，如今小米印度市場已經成長為僅次於中國大陸的第二大銷售市場。

另外，小米還在印度實行「直接面向零售商」銷售模式，將手機直接銷售給零售商。這省去了傳統銷售渠道的多層中間商，節約了成本，提高了效率，也增加了其線下銷售的比例。2017年7月，印度政府實施的新稅法，對智能手機等電子產品征收10%的稅收，使得線上渠道銷售的優勢不再。因此，小米等進軍印度市場的中國手機廠商紛紛拓展線下渠道。

「在印度，手機市場的一大特點就是由於幅員遼闊，零售點的布局顯得至關重要。傳統上來說，擁有強大線下零售布局的廠商往往在印度市場會有著良好的表現，對於新入局的廠商來說，及時拓展線下零售渠道同樣是其能在未來取得成功的關鍵。」分析機構IDC的分析師Kiranjeet Kaur指出。

在合適的市場定位和多種銷售渠道共同作用下，小米在印度市場也收獲了不錯的成績。小米招股書顯示，2017年，小米智能手機出貨量超過了9000萬台，重回全球前五；其中，海外市場收入暴漲，從2016年的91億元漲到了2017年的321億元，占總收入比重也達到了28%，特別是在印度市場，小米表現強勁。IDC數據顯示，2017年第四季度小米成為印度市場出貨量排名第一的手機公司，市場份額達26.8%。

2017年第四季度智能手機銷售商市場份額排名

除了小米，OPPO、vivo也在該市場一路高歌猛進。不過，鑒於小米在印度市場的快速增長，OPPO和vivo也承受著極大的壓力。因此，這兩家公司調整了銷售策略，從線下轉到了線上。

OPPO印度品牌總監Will Yang 此前向路透社透露，OPPO和vivo現在在印度主要是通過亞馬遜和Flipkart進行線上銷售，改變了他們以往大量走線下銷售的戰略，以此加速銷售量增長。

在國產手機裏，華為在印度的表現卻不盡如人意。此前，華為在印度地區多定位在中高端手機，與小米、OPPO、vivo等形成了對比，導致用戶不太追捧。雖然之後也推出了百元手機，但已經失去先機的華為出貨量還是不太理想，仍在全力追趕。Counterpoint的數據顯示，華為榮耀系列在2018年第一季度的印度智能機市場中首次占據了前五的位置，市場份額達3.4%，與去年同季度相比增長了146%。

2017年下半年以來，印度智能手機市場格局已經發生了鮮明的變化。原有的「三星+四家本土廠商（Mircomax、Intex、Lava、Karbonn）」的格局被打破，中國品牌小米、OPPO、vivo已經對三星形成「合圍」，聯想、一加等也在全力追趕，印度本土廠商則幾乎不見蹤影。

據《印度經濟時報》報道，2017年，中國三大智能手機品牌總銷售額均大幅增長。其中vivo較2016財年增長6倍左右，小米和OPPO的銷售額增長近8倍。相比之下，印度國內最大的智能手機制造商Mircomax僅實現銷售額561.4億盧比，較2016財年下跌42%；而排名第二的本土品牌Intex則萎縮30%至436.4億盧比。

三星、蘋果的反擊

就在中國品牌快速增長的同時，蘋果、三星也在反擊。

在蘋果、三星主打的高端手機（售價400美元以上）市場，現在已經受到中國手機品牌的威脅。IDC的數據顯示，2017年第二季度國產手機一加在印度名列高端手機市場第一，市場份額占比達57.1%。蘋果以37.8%的市場份額排名第二，排名第三的是三星，市場份額僅為3.6%。

而CyberMedia Research 的數據顯示， 2017年印度手機市場中售價在1萬盧比（954人民幣）至2萬盧比（1909人民幣）的產品占比為38%，印度消費者相比以前願意花更多的錢來購買手機。有業內人士分析，印度作為全球最大的智能手機市場之一，在高端機這一領域的增長勢頭十分強勁。

蘋果也沒有放棄這一市場，試圖通過低價的iPhone SE等手機打開市場，同時采用降價策略全力追擊。

以印度生產的iPhone SE 為例，2017年其價格從27200 印度盧比（約420美元）降至26000 印度盧比（約402美元），降幅為4.3%。入門款的iPhone 7 售價也從60000 印度盧比降至56200 印度盧比，降幅為6.4%。

此外，隨著印度全國性的商品及服務稅（GST）的實施，iPhone 稅率也從13.5% 降至12%。就連蘋果CEO庫克也曾多次暗示，印度可能成為下一個中國，十分看好印度市場前景。

但是，從現階段的銷售成績來看，蘋果反擊道阻且長。

與蘋果一樣承壓的還有三星。從1995年三星印度成立，到2005年在印度設立手機制造部門，再到2014年在該地區擁有5萬多家手機零售商，三星在印度市場深耕20余年。2017年前，三星一直在印度智能手機市場獨占鰲頭，直到去年第四季度，小米在印度將三星拉下王座取而代之。

面對以小米為首的中國手機品牌，三星也已經開始激烈的反擊。

今年7月，三星在印度諾伊達的81區的手機工廠正式開工。這是繼斯克裏伯魯布德工業園後的又一家工廠，也將成為其全球最大的手機工廠。

研究機構Counterpoint的分析師Tarun Pathak稱，新工廠將減少三星手機的上市時間，給三星帶來競爭優勢。

IDC的資深市場分析師Jaipal Singh則指出，三星正在建立一個完整的生態系統。除了智能手機，他們還可以生產電視、冰箱等類別的高端產品，印度的高端制造業仍然落後。隨著新工廠的落成，三星將擴大競爭優勢。

另外，三星還積極拓展線下渠道，其在印度一共雇傭了70000名員工；零售經銷網點也覆蓋全印度，如今已達150000個。

2020年，新工廠將會落成，屆時三星是會在印度再度上演「中國之痛」還是維持其“霸主地位”仍未可知。

印度市場為何成「獵場」？

為何蘋果、三星、小米、OPPO、vivo等手機品牌均將印度市場視為全球化的重要領地，在這個地區掀起激烈的「爭奪戰」？其實都是看中了印度智能手機市場的潛力。

智能手機的普及過程是在全球範圍逐漸進行的。歐美國家開始於2010年，到2013年基本完成；以中國為代表的東亞國家則從2011年開始，大約在2014年底完成。印度則被看作是亞非拉國家，換機過程相對更晚。現在的印度，被看作是「10年前的中國」。

目前智能手機在印度還沒有普及，主要的原因是其基礎設施還未跟上，未來隨著印度通信基礎設施的完善，4G網絡的普及，印度智能手機用戶將會大幅增加。

公開數據顯示，印度現在人口約13.24億，直逼中國（13.79億）；而第三方市場調研機構皮尤研究中心的數據顯示，目前印度智能手機普及率為22%，不到中國的三分之一，也不及全球平均水平的一半。對於手機廠商而言，印度這個市場無疑是極具潛力的。

根據eMarketer的最新預測，2018年印度將有3.37億人使用智能手機，相當於超過1/4的人口。這一用戶數量同比增長近16%，比其他任何國家的增長率都高。

2017-2022年印度智能手機用戶數和滲透率

eMarketer資深預測分析師Chris Bendtsen表示：「智能手機越來越便宜，移動數據價格下降，城市化進程繼續。在接下來的四年中，隨著普及速度和農村普及率的提高，印度智能手機用戶將接近5億人。」

就在各大手機品牌通過高性價比策略搶奪印度市場的同時，OPPO和vivo已經開始重金砸品牌、砸渠道，拉高產品形象，為印度市場從低端機向高端機轉換做準備了。未來這個市場又將掀起一場怎樣的風暴，只能拭目以待。

來源：全天候科技作者|全天候科技 張超 編輯 葉麗麗

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