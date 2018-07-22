上海互金整治辦：繼續開展P2P網貸平台現場檢查

下一階段，上海將按照國家互聯網金融風險專項整治工作統一部署，結合本市實際，堅持依法合規、分類處置，堅持問題導向、從嚴標準，堅持積極穩妥、有序推進，繼續開展P2P網貸平台現場檢查工作，去偽存真、支持依法合規經營的P2P網貸平台等互聯網金融從業機構規範健康發展。

今日，解放日報·上觀新聞記者從上海市互聯網金融風險專項整治領導小組辦公室獨家獲悉，下一階段，上海將按照國家互聯網金融風險專項整治工作統一部署，結合本市實際，堅持依法合規、分類處置，堅持問題導向、從嚴標準，堅持積極穩妥、有序推進，繼續開展P2P網貸平台現場檢查工作，去偽存真、支持依法合規經營的P2P網貸平台等互聯網金融從業機構規範健康發展。

此外，本市在依法從嚴打擊非法集資、金融詐騙等互聯網金融領域違法犯罪的同時，也將依法嚴厲查處惡意逃廢債務等行為，切實維護廣大投資者、依法經營P2P網貸平台等利益相關方的合法權益。

上海互金整治辦還表示，上海繼續支持互聯網金融行業協會等自律組織不斷探索、健全完善P2P網貸平台分類管理、信息披露、良性退出、投資者教育保護等工作機制，切實發揮行業自律作用，引導平台規範健康發展。有關P2P網貸平台等互聯網金融從業機構也應堅持依法合規經營，嚴格按照有關法律法規、合同協議約定，切實保護投資者合法權益。

不久前，上海市互聯網金融行業協會已經召開了網貸機構座談會，要求從業人員堅守初心，堅持普惠金融，堅守法律底線和政策紅線，按照整改驗收標準嚴格要求自己。要勇於承擔維護社會穩定和金融穩定的責任，不跑路、不失聯，經營上遇到困難的，主動和監管部門及公安機關進行溝通，妥善有序退出。

同時，上海市互聯網金融行業協會還正式發布了《上海地區網絡借貸信息中介業務合規專家解讀與釋義》。自2016年互聯網金融行業整治開始後，從國家到地方陸續出台了多項政策規範，但一直缺乏完整的梳理和解讀。網貸從業人員只能自行查找文件及專家解讀，難免有所疏漏。這本上海網貸從業人員的“參考書”，作為國內首部省級網貸業務合規專家解讀，將為網貸機構合規經營提供參考。

2016年以來，上海堅決貫徹黨中央、國務院統一部署，嚴格落實國家互聯網金融風險專項整治領導小組工作要求，市互聯網金融風險專項整治領導小組辦公室、中央在滬金融管理部門、相關政府部門協同聯動，組織、指導本市各區政府深入推進專項整治工作。經過兩年多的努力，清理整治了一批嚴重違法違規從事互聯網金融相關業務的機構，行業整體合規度得到提升。

來源：上海觀察

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