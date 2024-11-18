〈台股盤後〉輝達傳晶片過熱拖累AI、光通訊股 收跌196點守住季線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-18 13:54
台股今 (18) 日在塑化等傳產股抬升下，早盤一度上漲，然而在台積電等電子股疲弱下，由紅翻黑一路下挫，最低來到 22503.69 點，跌破季線，而在尾盤抬升下，收 22546.54 點，下跌 196.23 點，守住季線支撐，成交量 3486 億元，較前一個交易日收斂。
電子權值股紛紛下挫，台積電 (2330-TW) 下跌 10 元，跌約 1%，收 1025 元；聯發科 (2454-TW) 下跌 30 元，跌幅逾 2%，收 1240 元；廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光 (3711-TW) 均跌逾 2%，
由於輝達 Blackwell 晶片傳出現過熱問題，拖累 AI 類股下挫；散熱部分，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 均跌逾 1%；機櫃部分，晟銘電 (3013-TW) 跌逾 4%、勤誠 (8210-TW) 跌逾 1%；光通訊類股，聯亞 (3081-TW) 跌停，上詮 (3363-TW) 跌逾 9%、光聖 (6442-TW) 跌逾 5%。
今日資金流入傳產，橡膠類股成盤面焦點，正新 (2105-TW) 漲近 9%；南港 (2101-TW) 漲近 5%；華豐 (2109-TW) 漲逾 3%。
在川普提名油田服務公司「自由能源」(Liberty Energy) 執行長萊特 (Chris Wright) 出任能源部長下，帶動今日塑化類股走強，台塑四寶部分，台塑 (1301-TW) 漲幅約 6%，南亞 (1303-TW) 漲近 4%，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲近 2%。
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