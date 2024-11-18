〈台股盤後〉輝達傳晶片過熱拖累AI、光通訊股 收跌196點守住季線

台股今 (18) 日在塑化等傳產股抬升下，早盤一度上漲，然而在台積電等電子股疲弱下，由紅翻黑一路下挫，最低來到 22503.69 點，跌破季線，而在尾盤抬升下，收 22546.54 點，下跌 196.23 點，守住季線支撐，成交量 3486 億元，較前一個交易日收斂。