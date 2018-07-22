〈鉅亨觀點〉KKR大有來頭 大手筆娶進榮化可能著眼二個原因

國際投資機構 KKR 將以 478 億元溢價收購榮化 (1704-TW) 100% 股權，KKR 是擁有 42 年歷史的國際投資機構，管理資金高達 1700 多億美元，背景大有來頭，市場議論 KKR 大手筆收購榮化，其背後原因可能有二個，而榮化獲得 KKR 收購，未來將有更多國際投資與併購機會，並加快朝全球化公司方向邁進。

業界人士解讀，KKR 看上榮化，著眼的原因有二，一是榮化高雄氣爆案判賠金額於今年 6 月出爐，低於市場預期，僅判賠 1.83 億元，基本面部分，榮化今年本業 TPE 與 PP 表現穩定向上，營運後市看俏，布局高端原料區塊也逐漸開花結果，且榮化目前 TPE 合計年產能已提升至 50 萬噸，躍升為全球最大 TPE 生產商。

即便榮化 2014 年遭逢高雄氣爆案營運困境，當年每股虧損高達 9.76 元，但榮化積極開發 TPE 利基型產品，逐步走出逆境，2015 年寫下每股賺 11.69 元的成績，2016 年與 2017 年每股純益也分別達 4.65 元與 4.2 元，從逆境中成功轉骨，加上本業未來展望看俏，成為 KKR 在全球找尋標的時看上榮化的原因。

對榮化而言，藉由 KKR 未來將有更多國際投資與併購機會，藉此發展成全球性公司，也能引進 KKR 旗下 Baker & McKenzie 的經營管理概念，強化營運體質。

KKR 是擁有 42 年歷史的國際投資機構，目前管理的資金多達 1700 多億美元，先前做過的私募股權案累積企業價值超過 5500 億美元，且旗下擁有 Baker & McKenzie 的管理顧問資源，該公司目前也提供榮化經營管理諮詢上的業務合作。

KKR 取得榮化所有股權後，將能為榮化帶來更多國際投資與併購機會，榮化未來也將瞄準高附加價值、特用化學與先進材料等產品，先進材料部分，歐美市場較具研發根基、具智慧財產權的標的物也較多，榮化可望以 KKR 的資源，注入國際團隊實力以提升經營效率，或藉由購併機會發展成全球性公司，讓成立 50 年的老牌化工廠更加國際化。

另一方面，KKR 旗下 Baker & McKenzie 不論在經營管理或工安管理上，都具有足夠經驗與能力，KKR 收購榮化後，榮化可望因此引進 Baker & McKenzie 的經營管理概念，在市場、技術、組織架構、資金調度方面都能提供協助，藉此重新檢視公司的制度，為榮化迎接下一波成長動能打下更穩固的根基。