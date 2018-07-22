〈榮化將下市〉將啟動跨國併購打國際盃 拓展高值化先進材料

榮化 (1704-TW) 總經理劉文龍認為，把 KKR 找進來是「打造國際團隊」，有利公司在國外尋找好的併購標的，除走向國際化外，也有助產品高值化發展。而在併購之後，榮化現有的營運團隊並不會改變，將持續專注在化工本業上。

劉文龍表示，把 KKR 找進來可藉由 KKR 的經驗與人脈，讓榮化更加國際化。且 KKR 在經營管理、工安都非常有經驗，有助榮化營運發展。

榮化財務副總魏正誠補充，現今國內好的併購機會較少，必須往國外發展，且 KKR 目前手上管理基金約 1700 多億美元，歷年私募等案子的企業價值更高達 5500 億美元，顯現 KKR 擁有足夠經驗能力。

在產品展望上，劉文龍指出，未來依然持續專注於化工本業，將著重發展高附加價值的特用材料、先進材料佈局，像是血液透析設備中需要用到的 Polymacon 等醫療材料。

目前來看，由於歐美廠商具研發根基、且產品多擁有智慧財產權，具高附加價值，可能會是榮化展開國際併購的首要標的。

據悉榮化與 KKR 一直以來都有接觸，但今年才開始正式討論收購一事。未來下市後，榮化將由公司大股東與 KKR 共同合資的控股公司控股。劉文龍也強調，收購後不會做組織精簡、裁員，管理團隊也不會有所變動。