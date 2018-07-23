盤前財經大事搶先讀2018年7月23日

今日操盤前瞻

法說會：揚明光

除權息：泰山、杏輝、上銀、仁寶、中華電、義隆、中櫃、高林、協禧、弘塑、明泰、昇達科、州巧、敦泰、元翎、榮剛、台半、中美晶、建國、力泰、德信、錸寶、寶一、羅昇、東生華、夠麻吉、潤泰新

台灣 6 月失業率

美國 6 月成屋銷售總數

WSJ：蘋果擴大 OLED 供應來源 中國京東方急欲加入蘋果供應鏈

蘋果 (AAPL-US) 目前完全依賴三星 (005930-KR) 為 iPhone X 供應 OLED 顯示器，據傳另外還簽下 LG Display (034220-KR) (LPL-US) 作為第二家供應商。然而，根據《華爾街日報》報導，中國也正在努力成為蘋果 OLED 顯示器的供應商，以此作為其提高高階製造業的努力成果。 閱讀全文...

〈鉅亨觀點〉KKR 大有來頭 大手筆娶進榮化可能著眼二個原因

國際投資機構 KKR 將以 478 億元溢價收購榮化 (1704-TW) 100% 股權，KKR 是擁有 42 年歷史的國際投資機構，管理資金高達 1700 多億美元，背景大有來頭，市場議論 KKR 大手筆收購榮化，其背後原因可能有二個，而榮化獲得 KKR 收購，未來將有更多國際投資與併購機會，並加快朝全球化公司方向邁進。閱讀全文...

〈觀察〉基亞浩鼎昨日夢靨 生技業衝上市櫃募資重振旗鼓

對生技產業而言，基亞、浩鼎新藥解盲失敗帶來的市場震撼，彷彿昨日才剛發生，新藥研發費時最長可達 10 年，若苦無資金支持，到手的研究成果將功虧一簣，而單靠新藥研發，又沒有其他收入，若非有大金主支撐，小公司根本熬不過創業期。據經濟部統計，2016 年至今申請上市櫃「快速通關」通過的公司共有 31 家，其中高達 21 家是生技業者，可見生技業募資困難程度。閱讀全文...

川普單挑聯準會 是為未來關稅和稅改政策失效找代罪羔羊

美國總統川普放話批評聯準會 (Fed)，其本意可能是在於如果他推動的貿易和稅改政策不成功，就把 Fed 主席鮑爾列為代罪羔羊排名中的一員。閱讀全文...

〈名師解盤〉本周台股續漲看三大關鍵 留意內外資籌碼變化

大型權值股撐盤下，台股單周上漲 67.57 點，漲幅 0.62%，周線連 2 紅，不僅站穩 10900 點關卡之上，並站上所有均線，法人表示，本周指數續漲的關鍵有三，包括權值股是否持續帶動大盤、光學族群可否維持強勢，以及被動元件是否持穩，其中內資和外資的籌碼變化，更是觀察的重點。閱讀全文...