瑞聲科技跌2.55% 里昂下調目標價至100元 評級降至跑輸大市

里昂月內再次下調瑞聲科技 (2018-HK) 目標價至港幣 100 元，評級降至「跑輸大市」，瑞聲科技今 (20) 日短暫開高後下滑，截至近午盤，報港幣 99 元，跌 2.559%。

圖：新浪財經

里昂發表報告指出，根據調查，第二季 iPhone 音箱及接收器平均銷售單價下跌情況差過預期，按季跌約 10%，預期瑞聲科技受相關因素拖累，加上 iPhone 次季規模按季下跌約 25%，產能效益受損，毛利率有機會收窄至約 36%。

該行早前預期 Android 手機需求可抵銷 iPhone 的弱勢，估計動圈業務方面的收入可增長 7%，不過現時則預期會下跌 2%。

里昂將瑞聲科技 2018 至 2020 年盈利預測分別下調 8%、7% 及 6%，評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價由港幣 120 元降至港幣 100 元。

該行的調查也顯示，預期新 iPhone 升級有限，故其聲學部件供應商下半年在平均銷售單價上或受壓。由於配置相近，加上有 iPhone 8 及 iPhone X 等的設計及生產經驗，該行相信瑞聲的競爭對手或可更快攤薄公司的市場份額。

里昂現時預期公司次季收入將同比跌 4%，按季則跌 9%，而 2018 財年收入則預期同比升 10%。 市場現時仍預期公司次季收入可同比增長 11%，全年則預期增長 19%，不過該行相信公司仍面對下行風險。

早前野村分析師預料，瑞聲今年全年銷售收入及純利增長預測，分別調低 6 個百分點及 13 個百分點，主要考慮到 iPhone 聲學及觸控產品的競爭加劇，降低瑞聲產品市占率及部件利潤，而無線射頻及光學業務增速較預期慢，拖低相關銷售貢獻．野村降瑞聲評級至「中性」，目標價由港幣 141 元下調至港幣 118 元。