阿里斥資人民幣150億入股分眾傳媒 成第二大股東

阿里巴巴 (BABA-US) 斥資約人民幣 150 億元，戰略入股分眾傳媒 (002027-CN)。交易完成後，阿里巴巴及關聯方將獲得分眾傳媒 10.33% 的股份，成為分眾傳媒第二大股東。

分眾傳媒今 (19) 日開盤即登漲停，截至近午盤仍未打開，報人民幣 10.93 元，或 + 9.96%。

圖：新浪財經

阿里通過協議轉讓，將持有 Power Star 及 Glossy City 共計佔分眾傳媒 5.28% 的股份，交易金額人民幣 76.7 億元；同時，通過間接受讓，阿里將持有 Giovanna Cayman 及 Gio2 Cayman 共計佔公司 2.71% 的股份，交易金額 5.94 億美元 (拆合約人民幣 39.5 億元)。

兩項交易完成後，阿里將持有公司 7.99% 股份，交易金額合計約人民幣 116 億元。

此外，阿里通過增資方式，將持有 MMHL 10% 的股份，佔公司股份的 2.33%，交易金額 5.11 億美元 (折合約人民幣 34.2 億元)。

交割完成後，阿里將持有分眾傳媒的 10.3%，未來 12 個月內將視情況，增持不超過 5% 的股份。

分眾傳媒是全球最大的城市生活圈媒體，中國最具品牌引爆力的廣告傳播平台，覆蓋逾 300 個城市。中期目標覆蓋 500 個城市的 500 萬個終端。

阿里戰略入股分眾傳媒後，將運用阿里新零售基礎設施能力和大數據能力，與分眾廣泛的線下觸達網絡形成化學反應，為用戶和商家帶來全新體驗和獨特價值。