阿里戰略入股分眾 谷歌面臨歐盟巨額罰單

◆ 歐盟將對谷歌實施巨額罰款 谷歌將上訴

谷歌因安卓系統壟斷問題被歐盟罰款 43.4 億歐元，歐盟要求谷歌 90 天內結束違法行為。歐盟稱，谷歌利用其安卓系統強化在搜尋引擎方面的主導地位。

谷歌在聲明中稱，將對歐盟罰款提起上訴。

◆ 百度或退出巴西市場

新浪科技周三報導稱，據美國科技媒體 ZDNet 援引巴西當地報紙 Valor Economico 報導，經過 5 年探索，百度日前停止在巴西當地的營運，今後百度將在中國本土向巴西現有用戶提供相關網路服務。目前百度還有 2 名員工在當地處理與停止營運有關的正式程序。

百度發言人稱，該公司並沒有發布撤離巴西市場的正式聲明。目前也不清楚負責百度巴西業務的高管閆迪是否仍將在百度任職。

◆ 阿里 150 億戰略入股分眾傳媒 共同創新數位行銷

周三，分眾傳媒發布公告，阿里巴巴集團及其關聯方將以約 150 億元人民幣戰略入股分眾。雙方將共同探索新零售大趨勢下數位行銷的模式創新。

◆ 美版「618」 亞馬遜頭 12 小時訂單量年增率大增 69%

周三，據全天候科技援引為亞馬遜網站賣家收集資訊的公司 Feedvisor 的數據，儘管意外遭遇數小時的網路故障，但數據顯示，今年亞馬遜大促銷 Prime Day 的頭 12 個小時，銷量較上周同期均值高出 80%，訂單總量比去年高 69%，預計當日總銷量將刷新曆史最高記錄。

機構觀點

◆ 競爭加劇帶來股價下行壓力 瑞聲科技評級遭野村下調

周三，野村發表研究報告，將瑞聲科技評級由「買入」降至「中性」，目標價由 141 元降至 118 元，降幅 16%，2018 至 2019 財年盈測則降 11 至 13%。周三，瑞聲科技下挫 4.17%，報收 103.3 港元。

野村表示，iPhone 聲學及觸覺功能產品的競爭正上升，對觸覺功能產品於今年下半年至明年的市占率預測，由 70 至 75%，下調至 60%，或拖累瑞聲的市占率和利潤。該行預期，市場於未來兩個月會逐步下調對瑞聲的盈測，集團增長目標也有機會調整，將對股價帶來下行壓力。

◆ 美銀美林：做多「FAANG+BAT」 已成 3 年來最為擁擠的交易

華爾街見聞周三提到，做多中美科技巨頭的「FAANG+BAT" 已成市場上最為擁擠的交易，這一擁擠程度僅次於 2015 年做多美元的交易。

美銀美林發布了其 7 月的機構投者調查（231 名被調查者管理着總計 6630 億美元的資產），相關的投資者樂觀情緒依然在直線下降。