廣州農商銀行(01551-HK)擬申請發行A股上市

廣州農商銀行(01551-HK)公布，擬申請首次公開發行A股並上市，發行數量不超過15.97億股，佔於A股發行完成後已發行總股份的不超過14%。

該公司稱，A股發行募集資金淨額，將全部用於充實核心一級資本，提高資本充足水平。

同時，該公司亦建議非公開發行不超過1億股境外優先股，募集資金不超過100億元人民幣，用於補充本行其他一級資本，惟有待股東大會通過修改章程。

公司公布指，為進一步強化回報股東意識，健全利潤分配制度，為股東提供持續、穩定、合理的投資回報，該行依照《中國公司法》、《中國證券法》、《中國證監會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號 — 上市公司現金分紅》及章程的規定，在充分考慮本行實際經營情況及未來發展需要的基礎上，制定了A股發行後三年分紅回報規劃，並同意由股東大會授權董事會及董事會轉授權人士根據法律、法規、規範性文件及相應政策的變化情況或境內外監管部門的意見對該等回報規劃作出調整和修改。有關規劃須以通過普通決議案的方式批准，並將於A股發行完成後生效。

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