秒空！華為今開賣首款「原生鴻蒙」手機Mate70 專家估今年出貨上看350萬支

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-04 14:33

‌



中國科技大廠華為的首款「原生鴻蒙」手機 Mate70 今 (4) 日上午 10 點 08 分正式開賣，線上官網開賣後迅速售罄，在萬象天地旗艦店等實體店面也都沒有現貨，需要預約登記並在收到簡訊才能到店拿貨。

華為終端 BG CEO 何剛在 Mate 70 首賣當天現身深圳萬象天地的華為首家全球旗艦店「直播帶貨」，並講解 Mate 70 系列賣點並與首批機主合影。

‌



華為 Mate 70 系列手機售價人民幣 5499 元起跳，包含四款機型，分別為 Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro + 以及 Mate 70 RS 非凡大師版。

根據華為商城網站顯示，目前四款機型均處於暫時缺貨狀態，網站頁面上並提示下一輪銷售將於 12 月 5 日上午 10:08 開啟。

Mate 70 系列的 AI 功能受到廣泛關注。在實體門市，華為 Mate 70 系列樣機也把「鴻蒙 AI」功能放到了螢幕「C 位」。以 Mate 70 Pro + 為例，可以實現 AI 隔空投送、AI 動態圖片、AI 摘要、AI 消除、AI 消息隨身、AI 通話降噪、AI 靜谧通話等多項功能。

《證券時報》報導，在各大手機廠競逐 AI 的時代，華為也構建起一定競爭優勢。華為的盤古大模型在行業領域已經廣泛應用，包括氣象、金融、網路設備、電力等領域，在大模型優化、端雲靈活性部署、隱私安全保護等方面具備一定優勢。基於華為自研盤古大模型的超級助手「小藝」，也成為連接系統級 AI 能力的介面。

市場調研機構 Canalys 認為，華為擁有均衡的生態產品能力，去年每 100 支華為智慧手機出貨，就同時有 48 個可穿戴智慧腕帶設備、27 個智慧音頻設備、23 台平板電腦和 14 台筆記型電腦的出貨。在中國市場廣泛的使用者設備基數，將推動華為深度理解使用者行為習慣，助力華為和其他廠商相比實現差異化和更個人化的原生 AI 服務。未來 AI 服務的介面和交互方式將不僅局限於智慧手機，甚至可能完全不依賴智慧手機，強大的生態產品能力將有助於華為應對，或引領新的 AI 硬體發展潮流。

國元證券則出具研究報告預估，華為 Mate 70 系列今年內出貨量介於 320 萬到 350 萬支之間，天風證券的研究報告也指出，Mate 70 在上月部分零組件計劃投產數相較 Mate 60 同期增加約 50%。

根據 Counterpoint 數據，今年第三季中國智慧手機銷量年增 2.3%，連四季呈年增表現，其中華為以 16.4% 的市佔率排名國內第二，出貨量僅次於 vivo。