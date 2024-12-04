金控看南韓戒嚴 元大銀首爾子行無流動性問題 國泰金李長庚：電影都演不出來

韓國總統尹錫悅 3 日晚間宣布緊急戒嚴令，隨後遭國會表決推翻，4 日凌晨 4 時戒嚴解除。對此，黃蔭基認為，尹錫悅宣布戒嚴不意外，主要因他太害怕了，並直言昨晚超短命 6 小時戒嚴令「只是一場 JOKE (笑話)」，過了就沒事了，也許明天就恢復正常，這只是韓國國內單一事件，對全球經濟景氣、股市沒有影響。