金控看南韓戒嚴 元大銀首爾子行無流動性問題 國泰金李長庚：電影都演不出來
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 17:39
南韓一夕戒嚴再解嚴，引發當地股匯市動盪，全球也緊盯後續政局發展，不過，本國銀行在當地設點不多，僅有元大金 (2885-TW) 旗下元大銀行在首爾設有子行 (元大儲蓄銀行)，對此，元大金總經理翁健表示，經盤點，資金、流動性暫無問題；國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚則幽默回應，「連電影都演不出這種情節」；永豐金 (2890-TW) 首席經濟學家黃蔭基博士直言「只是一場笑話」。
韓國總統尹錫悅 3 日晚間宣布緊急戒嚴令，隨後遭國會表決推翻，4 日凌晨 4 時戒嚴解除。對此，黃蔭基認為，尹錫悅宣布戒嚴不意外，主要因他太害怕了，並直言昨晚超短命 6 小時戒嚴令「只是一場 JOKE (笑話)」，過了就沒事了，也許明天就恢復正常，這只是韓國國內單一事件，對全球經濟景氣、股市沒有影響。
外界關切元大銀行在韓據點是否受到影響，對此，翁健回應，戒嚴事件很快就結束了，盤查過當地據點的資金、流動性等，目前來看暫無影響，但還要再去看韓國後續政局狀況，持續觀察中。
談及南韓突發戒嚴事件，中信金 (2891-TW) 總經理高麗雪則表示，根據目前盤點，中信在當地的部位應該是沒有很大問題，旗下銀行並沒有什麼授信，但台灣人壽可能有一點點保險部位，整體來說，中信在當地沒有營業據點，預估影響不大。
兆豐金 (2886-TW) 總經理蕭玉美指出，兆豐內部也有進行盤點，不過，因為銀行在當地並無據點。談及國銀較少布局韓國的原因，蕭玉美說，除了營業執照的問題外，金融機構一定是挺台商，台商多、有商機才會跟著前往設點。
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