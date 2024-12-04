恐成朴槿惠第二！在野黨發動彈劾在即 南韓總統尹錫悅將經歷那些程序？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-04 13:33

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南韓最大在野黨共同民主黨今 (4) 日表示，將以內亂罪告發總統尹錫悅、國防部長官、行政安全部長官，並預計今日發起彈劾，

根據南韓憲法規定，若總統或其他高階公職人員在履行職責時「違反憲法或法律」，國會可提出彈劾。彈劾總統需獲得國會三分之二多數票通過。彈劾其他官員只需過半，接著憲法法院將受理彈劾案，聽取國會提供的證據，以認定總統是否違法，做出同意或反對的判決。

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在今年 4 月國會大選中，南韓在野黨共同民主黨、民主聯合黨共佔 175 個席位，低於彈劾所需的 200 個席次，但執政的國民力量黨、國民未來黨則佔據 108 席。

不過，國民力量黨一些議員強烈反對尹錫悅的戒嚴令，目前還不清楚若彈劾動議付諸表決，當中會有多少人倒戈加入反對派陣營。

若國會投票通過彈劾，尹錫悅將被暫停行使權力，直到憲法法院公佈彈劾審判的結果，他的總理將代行總統職責。

但《韓聯社》最新報導指出，南韓國務總理韓悳洙今日稍早召開國務會議，所有出席會議的國務委員皆向韓悳洙提議，內閣所有成員應該「總請辭」。

在憲法法院聽取國會司法委員會主席和公職人員或其法律顧問的口頭辯論，憲法法院最多有六個月的時間以九名法官中六名法官的投票來確認彈劾，或駁回彈劾動議。

若憲法法院最終裁決確認彈劾，尹錫悅即刻遭到免除總統職務，之後在 60 天內舉行新的總統選舉。

研究公司 TS Lombard 經濟學家 Rory Green 說，尹錫悅現在註定要面臨彈劾，南韓總統選舉將於明年第二季初舉行，反對黨共同民主黨將是獲勝的「熱門人選」。

在昨日短命戒嚴發生前，尹錫悅的聲望早就不高，個人支持率已跌至歷史新低。