深耕台灣！滙豐打造世界最高財富管理中心 祭台幣3%優利定存

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-04 13:38

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滙豐 (台灣) 商業銀行近年持續投注集團資源發展台灣的財富管理市場，並於台北 101 大樓 84 樓設立世界最高的財管中心，今 (4) 日舉行開幕儀式，滙豐已在全台打造 6 座旗艦型財富管理中心，展現深耕在地的承諾，為慶祝滙豐在台 40 週年與世界最高財富管理中心全新落成，即日起至 2025 年 2 月 28 日止，符合資格的私人銀行及卓越理財尊尚 (Premier Elite) 客戶可享 3 個月新台幣定存年息 3% 的優惠 。

滙豐此次全新打造的頂級財富管理中心，位於世界著名地標台北 101 最高的辦公樓層 84 樓，由原敦南分行喬遷至新址，更名為「滙豐 101 分行」，並升級為財富管理中心。

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除了採用集團頂級規格的軟硬體設備外，大廳以明亮採光與極具 現代感的設計呈現寬敞舒適的空間，客戶在輕鬆雅致的環境中，俯瞰極致高空美景，尊享滙豐專業的理財諮詢服務。

滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱此次專程訪台，為 101 分行財富管理中心全新落成進行揭幕，張凱致詞時指出，滙豐集團近幾年全力投入發展亞太區的財富管理業務，尤其台灣是我們的重要財富市場之一。滙豐銀行擁有全球化布局優勢，更有全方位的個金、財管與私銀服務，能在客戶的不同人生階段與不同世代間，提供最符合需求的財富與金融服務。

滙豐 (台灣) 商業銀行總經理陳志堅表示，今年是滙豐銀行在台成立全方位 服務分行的 40 週年。從 2022 年底開始，短短兩年間，陸續在台灣多個重要城市打造財管中心，101 分行已是滙豐在台的第六座旗艦型財管中心。希望透過 101 分行，讓客戶的人生高度和財富高度，都和台北 101 一樣高。

滙豐 101 分行全面落實友善金融，提供客戶溫暖貼心的服務。一進大門的服務櫃台採兩種高度設計，方便輪椅人士洽詢；旁邊設有電動升降桌，客戶可依使用習慣調整高度，以操作電腦使用網路銀行。每間小型會談室與家庭理財空間皆有助聽感應線圈系統 (Hearing Loop) 設備， 能幫助使用助聽器用戶的音頻，大幅度降低環境噪音、回聲或混響等干擾，提高客戶在這些場所中的聽覺清晰度，有助於聽覺障礙及年長者交談或溝通。