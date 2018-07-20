【華冠投顧】台積電浴火重生、光學族群長紅表態

鍾騏遠 分析師

◆一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

2330 台積電：昨天法說利空出盡之後，ADR 即大漲逾 4%

今天股價直接跳空向上站回頸線，尾盤收高大漲 5.79%。

目前年線上揚、半年線下彎，後續將沿年線之上表態

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3504 揚明光：股價自高檔回落之後，已經近二個月整理

籌碼沉澱之後，股價帶量表態，反應即將到來的基本面

目前月線走平、下周或有整理之後，仍有向上的空間

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4976 佳 凌：個股自前波高點創高後，股價出現大幅度整理

近期盤勢震盪，但個股仍沿季線緩步向上，今登高一呼之後

股價帶量收復橫整區間籌碼，觀察周一量能是否跟上即可

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2478 大 毅：被動元件族群近期走弱，而大毅籌碼較為凌亂

加上股價自創高之後，便緩步向下，形成下降趨勢線型

特別是周三跌破季線落入空方之後，後續整理時間將會拉長

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2492 華新科：近三日的連續下跌，已形空方態型

加上個股在季線之上放量下殺，顯見後續仍偏保守

目前季線上揚，留意下周季線是否有守以及量能是否放大

#台股盤勢分析：

美國股市持續因企業獲利而上揚，台積電利空出盡而大漲

儘管加權指數有台積電撐盤，但被動元件重挫向下

影響加權盤勢震盪、拖累櫃買市場翻黑，形成強烈對比

大盤目前仍逢半年線反壓，今收十字 K 線之後

量能有突破均量的現象。如果下周一可以持續向上

代表台股多方氣勢有轉強的跡象。

而被動元件本周大幅度拉回之後，下周將有機會反彈

族群當中必須以季線支撐做為長線趨勢良莠的判別

季線之上的個股，將有機會沿季線整理向上

季線之下的個股，則不排除後續回測半年線的可能性

櫃買後續將落後大盤表現，法人動向是八月領漲指標

而類股題材除了旺季的光學族群之外，半導體設備、

蘋果概念股等，都有機會成為第三季增長主軸！

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。