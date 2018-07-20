【華冠投顧】光學鏡頭華晶科多頭再起

藍慶賜 分析師



台積電大漲 5.79% 帶動大盤大漲 96 點，漲點完全是靠一檔台積電的貢獻。觀察大盤日 K 線，收了一根十字線，在漲勢的過程中出現向上跳空的十字 K 棒，對多頭來說並不是一好事，很容易造成反轉的走勢。

(3059) 華晶科突破下降壓力線然後回測下降壓力線，回測完成後再翻多站回月線之上。華晶科的影像技術應用於智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等。華晶科也是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(6182) 合晶全球第六大半導體矽晶圓供應商，產品線包括 8 吋、6 吋及 6 吋以下半導體矽晶圓，8 吋 N 型重摻產品應用在 MOSFET、IGBT 製程的市占率位居全球第一，現亦為全球前三大低阻重摻矽晶圓供應商。合晶 2017 年產品組合約為 8 吋矽晶圓占 40 至 43%，6 吋約占 37 至 40%，6 吋以下則約占 20%。全球 8 吋半導體矽晶圓成長主要得益於物聯網、車用電子、電源管理 IC 和影像感測器等不須要先進製程但更重視成本結構的需求帶動，因而推動此類需求投片大量湧向 8 吋晶圓廠。這波 8 吋矽晶圓的景氣多頭可望持續到 2020 年以後，合晶等以 8 吋晶圓營收為主的業者受惠最深。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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