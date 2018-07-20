【豐銀投顧】台積電果然利空出盡，台股後勢如何？

在上週三 7 月 11 日時，筆者就在此專欄提醒二件重點，其一: 多頭還是有機會拉出一波反彈走勢，而且力道應該不小，只要 10600 點不跌破即可。比較可能的時間點應該是在下週二到下週四，也就是結算前後。其二: 台積電下半年在手機上的訂單應該會很不好，但台積電已經跌很久了，利空早已反映，因此台積電下週法說會極有可能會利空出盡，當天筆者所下的標題為: 利空擾亂持續打底 結算前後機會更大，投資人不妨可以自行 GOOGLE 即可知筆者所言為真，就連昨日的文章最後也認為，台積電的利空不若之前嚴重。

任何的判斷，都不要滲雜太多過度的聯想，許多媒體、報章雜誌總喜歡用聳動的標題來吸引讀者、觀眾來點閱其文章，例如近十年來因為中國崛起，許多媒體總喜歡認為是美國怕中國崛起而刻意打壓中國，再搭配一些民族主義的操弄，在這個被扭曲的思惟之下，美國變成是發動戰爭的流氓，是破壞世界和平的國家。像這樣的國家，一定不會有好下場，所以不少人去放空美股、加碼陸股，但實際上呢？中國在加入 WTO 時的承諾都沒有做到，怎麼都沒人討論？因此過度聯想而得出來的答案，自然常常會得到與事實相反的結果。

這次台積電利空出盡的事也一樣，其實不難猜想到，台積電上次展望不佳發佈的點是在相對的高點，又是在極度樂觀的情況下有點出人意表的情況下發表令人失望的財報，當然會造成大盤重挫。但這一次是在大盤經歷過中美貿易大戰後的利空之後，加上台積電早就大跌了半年以上，此時何須擔心？就算不敢放心去做多，至少也應該知道不要去放空吧？未來台股怎麼走？今天雖然只靠台積電獨撐大局，但並不表示其他股在下週不會有表現的機會，不必預設高點，還是以拉回做多的角度來看待即可，祝大家週末愉快！



豐銀投顧 李世新 分析師