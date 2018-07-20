港股止跌升213點 追縱A股安碩A50被受追捧

A股中午掉頭回升，港股於7月20日亦終於扭轉下滑態勢，恒指收市報28224點，升213點或0.76%，成交金額再次突破1000億港元，達1003億港元。追縱A股指數的ETF安碩A50(02823-HK)，打入20大交投活躍股份，收市報12.98港元，升0.38港元或3%，貼近全日高位13.04港元收市。盈富基金(02800-HK)亦受追捧，收市報28.95港元，升0.25港元或0.9%。
重磅股騰訊控股(00700-HK)收市報376.6港元，升1港元或0.27%。中國平安(02318-HK)收市報71.55港元，升1.15港元或1.6%。
金融股亦緊隨A股顯著造好，建設銀行(00939-HK)收市報6.86港元，升0.16港元或2.4%；工商銀行(01398-HK)收市報5.56港元，升0.15港元或2.8%。
港股重回升軌，但亦有多只重磅股逆市下跌。小米-W(01810-HK)收市報19.88港元，跌0.22港元或1.1%，連跌第二日。舜宇光學(02382-HK)收市報136港元，跌4.1港元或2.9%，連跌第二天，市場仍在消化沽空機構GMT Research質疑舜宇光學財務數據造假，盈利或被粉飾的消息。吉利汽車(00175-HK)連跌第6天，收市報19.18港元，跌0.08港元或0.4%，日前吉利公佈向母公司收購三個汽車部件項目，涉資逾31.73億元人民幣。
滬指今漲超2%收復2800點。滬指收報2829.27點，漲2.05%，成交額1294億。深成指收報9251.48點，漲1.12%，成交額1927億。
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