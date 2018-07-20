中國證監會：上半年對11家證券中介機構啓動調查

中國證監會新聞發言人高莉20日表示，證監會通報上半年信息披露違法違規案件情況，今年以來，證監會稽查部門堅持精準立案、精準查處、精準打擊的原則，把各類信披違法違規作為稽查重點。上半年證監會立案調查信息披露違法違規案件39起，同比增長50%;辦結17件，其中查實16件，成案率94%。

高莉介紹，上半年信披違法違規案件主要表現為，一是虛構購銷業務、濫用會計準則實施財務造假;二是利用違規擔保、資金佔用等多種手段損害上市公司利益;三是未依法履行重大事項等信披義務;四是隨著污染防治攻堅戰的部署，上市公司因環境違法信息披露不實的案件不斷增加，新增4起環保信披不實案件。

高莉表示，今年上半年證監會對11家證券中介機構啓動調查，涉及證券公司3家，會計事務所5家，評估機構2家和律師事務所1家。下一步，證監會將及時向社會公佈處理結果，堅決查辦市場關切、影響惡劣的重大財務造假、信披違法案件，始終對中介機構違法違規保持高壓態勢。

來源：證券時報

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)