【華冠投顧】林驛銘: 台積電跟大立光合唱雙簧，上半年主流族群卻慘兮兮!

美股下跌，台股在電子台積電跟大立光唱雙簧之下，指數終場上漲 96 點點，以 10932 作收，成交量 1648 億元，價漲量增格局，周線漲 67 點紅 K 棒。

昨日大家提及觀盤重點在台積電，台積電法說會，法人看壞 Q3 表現，股價卻先創下 7 月份新高，我們說是口蜜腹劍，今日看吧跳空大漲 13 元，漲幅 5.8% 來到 237.5 元表現，完成填息，也貢獻指數大漲，不過我們認為今日台積電大漲，漲太多並不好，因為有很多族群不漲反跌且重挫，尤其是之前跟大家提醒過的上半年的主流股要避開，包括被動元件，矽晶圓，MOSFET 以及光碟廠等，被動元件中的華新科 (2492)，信昌電(6173) 跌停板，蜜望實 (8043)，國巨(2327)，禾伸堂(3026)，達方(8163 等重摔逾 8%，矽晶圓的合晶(6182)，嘉晶(3016)，環球晶(6488) 等均收黑，MOSFET 的杰力 (5299)，大中(6435)，尼可森(3317)，富鼎(8261) 等均下挫，光碟廠的錸德 (2349)，中環(2323) 等重挫逾半根跌停。反觀近日要大家把選股焦點放在下半年的新主流身上，包括蘋果股，今除台積電，大立光大漲外，TPK-KY(3673)，玉晶光 (3406)，美律(2439)，致伸(4915) 等都有上漲表現。其它強勢個股包括生技股逸達 (6576) 今日在飆漲停板，7 天交易飆漲近 5 根漲停板，揚明光 (3504)，晶相光(3530)，建達(6118)，昇陽半(8028)，達運(6120)，尚立(3360) 等股價強勢上攻。

近日外資回心轉意做多台股，今買超 78 億元，連四買，期貨市場同步繼續加碼多單 5503 口，未平倉已來到 44452 口，因此，接下來台股行情可期，選股以電子新主流為主，搭配產業旺季 + 題材 + 業績為主，看好蘋果股，5G，車用，無人商店，遊戲，生技股等逢低進場操作。

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