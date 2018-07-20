【華冠投顧】下週台股走勢分享!

武傑關注個股: 6118 建達、6230 超眾、6120 達運、2327 國巨、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇看法不變

今日在台積電大漲的帶動下台股大漲 + 97 點開出，盤中維持高檔震盪，最多漲幅上漲 + 128 點，收盤以大漲 + 96 點作收，收在 10932 點，成交量 1645 億。



昨日在下午台積電法說會利空出盡的狀況下，昨晚台積電 ADR 開盤，漲幅隨即上漲近 4%，並重回 40 美元以上，今天台股的台積電也跳空開高完成填息，並貢獻大盤 + 113 的指數空間。

台股成功越過半年線後，已站上所有均線，武傑對目前的盤勢看法依舊沒變，認為下週依舊維持『高檔震盪』，『個股表現』；盤中觀察個股的情況，認為盤面上依舊紛亂，輪動的速度很快，這週每天上漲的族群幾乎都不盡相同，操作難度很高，而今日指數雖然大漲但有些漲多的個股開始修正，還是提醒大家，要小心操作，新的主流族群還未浮現，不過武傑會持續追蹤，幫大家鎖定到下一波趨勢主流股。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8028 昇陽半、3504 揚明光、6576 逸達、4976 佳凌、6230 超眾、6120 達運… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3114 好德、6283 淳安、6432 今展科、3432 台端、2327 國巨、2481 強茂、2456 奇力新、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估