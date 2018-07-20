【日盛投顧】11,000點之上進入反彈壓力帶

◆盤勢分析

1.2330 台積電法說會後 ADR 大漲，帶動週五台股開高，最高點 10,964 點收復半年線（10,867 點）且創本波反彈新高，最低點 10,894 點守穩在季線（10,847 點）、5 日線（10,841 點）、10 日線（10,796 點）、月線（10,756 點）及年線（10,736 點）之上，終場指數上漲 96.73 點，漲幅 0.89%，收在 10,932.11 點，成交金額為 1,648.30 億元，大於 5 日均量（1,475 億元）及 20 日均量（1,422 億元），價漲量增。三大法人合計買超 82.36 億元：外資買超 78.65 億元、投信買超 8.49 億元、自營商賣超 4.78 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為半年線附近，壓力為 11,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（81）進入超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

半導體、蘋概、光學、生技帶領台股攻克半年線

1. 半導體：晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電為週五台股站穩半年線的重要推手，3587 閎康、3289 宜特等搶食兩岸半導體商機，矽晶圓價格趨勢向上，6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶等獲利有機會創高，IC 設計族群輪動，3227 原相、3035 智原、6435 大中、6237 驊訊、2363 矽統等週五相對強勢。

2. 蘋概：供應鏈拉貨動能轉強， 4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2313 華通、3008 大立光、4943 康控 - KY、2439 美律、6456GIS-KY 等下半年業績成長可期。

3. 光學：人臉辨識、無人商店、車用等應用日廣，3504 揚明光、3630 新鉅科、4976 佳凌、3362 先進光、6209 今國光長線需求可望成長。

4.PA：3D 感測需求快速成長，3105 穩懋、8086 宏捷科下半年業績成長可期。

5. 網通：光通訊如 3234 光環、3081 聯亞、4979 華星光、4977 眾達 - KY、3450 聯鈞、6426 統新等將逐步走出谷底。5G、物聯網、雲端服務等將帶動需求成長，3491 昇達科、5388 中磊、3596 智易、2345 智邦、4906 正文、3047 訊舟等相關公司長線可受惠。

6. 生技：生技展登場，可留意包括新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4114 健喬、4108 懷特、學名藥 4105 東洋、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6612 奈米醫材、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍等。