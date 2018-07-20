市場真的一派祥和麼 為何還有這麼多人在為崩盤做準備？

無論美股還是美債市場，投資者的恐慌已不斷發酵，從他們的「崩盤保護」措施來看，很多專業投資者認為市場未來將出現大幅下跌。

據彭博新聞，CBOE 的偏斜指數高升至去年 10 月以來最高水平。至少這一指標反映出一些投資者的不安情緒。而在前不久，IMF 也嚴肅警告，目前金融市場估值過高，沒有意識到全球經濟轉弱的風險。

與 VIX 一樣有「黑天鵝指數」之稱的 CBOE 偏斜指數反映期權投資者預期在未來 30 天中會發生黑天鵝事件的機率，這一指數升高往往預示令市場極度恐慌的「黑天鵝」事件即將發生。

一般來說，偏斜指數上升說明機構對「崩盤保護」的需求高漲，因為 SPX 期權交易者中機構和專業投資者占大多數。以往偏斜指數一般在 100 到 150 之間變動。

但目前一個有意思的事實是，偏斜指數與 VIX 波動率發生顯著偏離。

這一偏離可從偏斜指數與 VIX 指數的比值反映出來。當偏斜指數遠遠超過 VIX 指數時，往往預示着在未來 30 到 60 天股市將面臨衰退。按以往的經驗來看，這時市場總體過於自信，但大型投資者比以往更注意到尾部風險，反之則相反。下圖可看出，目前的偏斜指數 / VIX 指標已經回到了 XIV 1 月到 2 月初暴跌前的水平，說明目前大型投資者的風險意識增強。

恐慌的不僅是美股投資者，債市投資者扎堆 CDS，因為他們認為市場衰退後公司債將極不好出手，流動性堪憂。

彭博新聞提到，CDX 北美投資級指數（跟蹤 125 隻投資級公司債的違約互換交易額）今年上半年高達 1.56 兆美元，刷新曆年同期歷史記錄。越來越多的投資者採取了對沖措施。

花旗銀行信用衍生品首席策略分析師 Anindya Basu 指出，為了在市場衰退時更加從容、靈活，投資者投資了更多高流動性的組合。

當市場漲勢很好時，投資者也考慮流動性，但這不是他們首先考慮的因素。

美國健康的經濟環境可以為投資級公司債做背書，但這也不能彌補投資者對貿易戰風險和聯準會收緊的貨幣政策的擔憂。從 CDS 的交易趨勢看，2 月 XIV 暴跌後，投資者擔心信用風險飆升。

Basu 認為，當市場預期較差時，現金表現也並不好。投資者的表現說明他們認為熊市可能將至。

所以也許是時候想想，如果市場真的一片祥和，為什麼專業投資者正在為崩盤做準備。