【異動股】保險板塊集體大幅拉升 新華保險(601336-CN)大漲近7%

午後，保險板塊集體大幅拉升，截止發稿，新華保險(601336-CN)大漲6.8%報48.53元，西水股份(600291-CN)漲5.99%報13.63元，中國太保(601601-CN)漲5.11%報34.15元，中國平安(601318-CN)漲3.05%報60.5元，中國人壽(601628-CN)漲2.66%報23.55元，天茂集團(000627-CN)漲2.13%報6.71元。

據21世紀經濟報道，資管新規執行通知即將出台，銀行理財細則最快今日落地。資管新規執行通知即將出台，將在以下幾個方面對新規執行中的問題予以明確：公募產品可以投一部分非標;符合一定條件的老產品可以投資新資產;銀行現金管理類產品和6個月以上定開產品可以參照貨幣基金，實行攤餘成本法;過渡期内，表外產品回表，監管會考慮相關的補充資本的措施;部分股權類以及其他目前特殊原因不能回表的，或將做出妥善安排。監管對整改計劃不會做硬性指標要求，由銀行自主整改。

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