【異動股】銀行板塊發力集體大漲 成都銀行(601838-CN)直線漲停

午後，A股銀行、證券、保險大金融板塊集體大漲，滬指大漲1.9%;銀行板塊持續發力，截止發稿，銀行板塊指數漲4.67%，個股成都銀行(601838-CN)領漲直線封板報8.86元，吳江銀行(603323-CN)漲停報6.36元，張家港行(002839-CN)漲7.83%報6.06元，建設銀行(601939-CN)漲6.46%報6.76元，江陰銀行(002807-CN)、常熟銀行(601128-CN)、無錫銀行(600908-CN)漲逾6%，招商銀行(600036-CN)大漲5%，貴陽銀行(601997-CN)、平安銀行(000001-CN)、工商銀行(601398-CN)紛紛跟漲超5%。

消息面上，據21世紀經濟報道，資管新規執行通知即將出台，銀行理財細則最快今日落地。資管新規執行通知即將出台，將在以下幾個方面對新規執行中的問題予以明確：公募產品可以投一部分非標;符合一定條件的老產品可以投資新資產;銀行現金管理類產品和6個月以上定開產品可以參照貨幣基金，實行攤餘成本法;過渡期内，表外產品回表，監管會考慮相關的補充資本的措施;部分股權類以及其他目前特殊原因不能回表的，或將做出妥善安排。監管對整改計劃不會做硬性指標要求，由銀行自主整改。

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