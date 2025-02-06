出國緊急就醫剉咧等？刷兆豐這張卡有「保」庇 海外醫療保障最高319萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-06 12:21

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日韓等鄰國正值冬季流感高峰期，讓準備出遊民眾關注起海外就醫問題，除難以及時住院的窘境，昂貴的國外醫療費用更讓人擔心。兆豐銀行提醒，可善用信用卡的海外醫療保障，以兆豐世界卡為例，刷卡支付全額公共運輸工具票價 (如機票)，先上網登錄即享有包括醫療費用及緊急醫療運送費用各最高新台幣 319 萬元、住院津貼及海外新冠診斷檢疫津貼每日各 3,190 元的保障，配偶及子女同享上述保障 50% 的限額補償。

兆豐銀行也提醒，目前多數的產壽險公司已將衞福部所明定的法定傳染病列為海外旅平險及海外突發疾病健康醫療保險的除外責任，因此如「流感併發重症」為第四類法定傳染病，因此不屬於承保範圍，自然也不會理賠，而旅行平安險則係以「遭遇意外傷害事故」為認定標準，因此像是疾病類通常也不會在保障範圍內。然而像兆豐世界卡提供的最高 319 萬元海外旅遊保險，便可涵蓋如疾病類的醫療費用保障。

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