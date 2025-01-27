社會在走保險要有！國旅也要旅平險 食物中毒、手機遭竊攏有賠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-27 08:50

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寒假及春節連假期間向來是旅遊旺季，產險業者強調，旅平險保障的是人、不便險保障的是財物，兩者都很重要！國人過年四處走春，即便是國內自駕輕旅遊，也別忘了投保旅平險，理賠補償範圍涵蓋食品中毒、居家竊盜損失或手機遭竊等。此外，若是選擇租汽、機車出遊，建議可加購租借汽車責任保險、租用機車責任保險，旅行期間內駕駛人第三人責任險也涵蓋在承保範圍內。

國內輕旅行保險不可少 涵蓋食品中毒、居家竊盜損失補償

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大多數的民眾在出國時都會投保旅行平安險，萬一發生突發狀況，有保險作為後盾，更能有效轉嫁風險。其實，國內旅遊同樣需要充分的保險保障，尤其連假期間出遊人數眾多，更不能輕忽各種旅遊風險。

富邦產險推出「新快樂旅綜 + 國旅限定方案」，提供民眾全方位的國內旅遊保障，其保障項目不僅包含旅行平安險，還針對常見的食安風險及居家風險提供保障，包含食品中毒補償和居家竊盜損失補償保險，讓民眾外出旅行也能無後顧之憂。

此外，若選擇租車自駕的旅客，富邦產險亦提供「租車自駕方案」，提供完整的自駕保障內容，該方案涵蓋駕車過程中車輛碰撞事故、第三人傷害及財物損失的相關責任保障，也針對旅途中因車輛故障或意外事故產生的拖吊費用進行補償，讓保戶可安心駕車享受旅途。

兆豐保險也表示，如果選擇春節期間在國內自駕旅行，建議行前可投保國內旅平險，意外身故 / 喪葬費用或失能保險金 (AD&D) 理賠最高可達 1000 萬元，駕駛或乘坐之汽車因發生機械故障或交通意外事故致無法繼續行駛且經道路救援服務拖吊。