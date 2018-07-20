天倫燃氣(01600-HK)獲舞鋼市管道燃氣經營權 期限為27年

天倫燃氣(01600-HK)公布，該公司公司之間接附屬公司天倫管網獲得河南省舞鋼市7個鄉鎮的管道燃氣獨家特許經營權，期限為27年。

天倫管網與舞鋼市住建局簽署《舞鋼鄉鎮管道燃氣特許經營權協議》，將獨家獲得在該區域範圍內運營、維護鄉鎮管道燃氣設施，以管道輸送方式向用戶供應燃氣，提供相關管道燃氣設施的搶修搶險業務並收取費用。

該公司認為，舞鋼市具有較大的工業及鄉鎮煤改氣潛力，並鄰近集團亦擁有鄉鎮管道燃氣獨家特許經營權的寶豐縣和葉縣，預計上述3個項目將產生協同效應。

舞鋼市位於河南省中部，是著名的工業及生態旅遊城市。舞陽鋼鐵有限責任公司是內地重要的寬厚鋼板生產和科研基地，舞鋼市2017年被列入河南省「百城建設提質工程」首批試點縣╱市，在河南省政府的統一部署下大力開展新型城鎮化建設。該公司認為，舞鋼市具有較大的工業及鄉鎮煤改氣潛力，並且鄰近集團亦擁有鄉鎮管道燃氣獨家特許經營權的寶豐縣和葉縣，預計上述三個項目將產生協同效應，進一步提升該集團在中國中部地區的業務規模及市場份額。

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