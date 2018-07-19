“財富”世界500強碧桂園排名躍升114位成全球上升最快企業之一

7月19日晚，“財富”發布2018年世界500強排行榜，繼去年首次上榜之後，碧桂園集團（股票代碼：2007.HK）以335.7億美元的營業收入再次上榜，並且排名躍升114位，至353位，成為榜單中排名提升最快的公司之一，在傳統行業實屬罕見。

“財富”世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司最著名，最權威的榜單，碧桂園再次上榜且排名躍升，證明其近年來的高質量飛速發展有目共睹，獲國際市場高度認可。今年5月，碧桂園在另一權威排名“福布斯”2018年度全球上市公司2000強中同樣表現突出，由2017年年度的273位躍升至143位。

2017年年碧桂園合同銷售5508億元人民幣，躍居行業第一。值得一提的是，碧桂園在房地產調控收緊的背景下，2017年年度，無論股東應佔利潤還是核心淨利潤都實現了翻番。分析認為，隨著行業領先的合同銷售額逐步確認為收入，碧桂園未來在“財富”世界500強中的座次還將提升。

2018年上半年，碧桂園實現合同銷售額4124.9億元人民幣，同比增長42.8％。可喜的是，碧桂園在規模，業績高速增長的同時，重視現金流管理，通過加快周轉，提升自身“造血”能力，連續兩年淨經營性現金流為正。

在科技創新方面，碧桂園力推自主研發的SSGF高質量建造體系。截至2018年6月底，碧桂園已在57個區域300個項目推廣使用SSGF高質量建造體系。借助優質，高效，綠色環保的新建造科技，SSGF體系能有效縮短工期8-10個月，同時顯著提高建築質量，有效解決空鼓，滲漏等傳統建造方式中的頑疾。近期，碧桂園報送的7個SSGF和裝配式項目全部入選被譽為地產“奧斯卡獎”的第八屆“廣廈獎”候選項目名單。

2017年碧桂園還獲資本市場認可，被惠譽給予投資級評級，入選香港恆生指數成份股。今年6月，碧桂園高管在美國權威金融雜誌“機構投資者”2018年度“亞太區公司管理團隊”排行榜中摘得“最佳CEO”和“最佳CFO”兩項大獎，投資者關係負責人也獲“最佳IRO”稱號，證實公司投資價值獲全球認可。

在穩健經營之外，碧桂園集團還積極承擔社會責任，截至目前，累計向社會捐款超過42億元人民幣。今年碧桂園還把扶貧提升到主業的高度，支持國家精準扶貧和鄉村振興戰略，在9省14縣開展整縣精準扶貧鄉村振興的結對幫扶。

圖源：財富世界500強排行榜

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