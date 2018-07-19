共享出行受限制 孫正義痛批日本是「愚蠢國家」

共享經濟在全球大行其道之時，卻有一個國家對其不太感冒，頒布了限製法規。

日本政府以安全為由，禁止了非專業司機運送付費客戶的服務。與此同時，日本國內的出租車行業也大力遊說，反對政府放鬆對共享出行的管制。

這一做法也引來了日本首富、軟銀集團首席執行官孫正義的猛烈抨擊。

據路透社，孫正義周四在針對客戶和供應商的年度公司活動中，批評日本政府的共享乘車禁令，並表示該國在人工智慧和金融科技等領域落後於海外競爭對手。

孫正義甚至直言：

日本的法律禁止共享乘車，我無法相信仍會有這樣愚蠢的國家。

軟銀旗下規模 1000 億美元的願景基金（Vision Fund）投資了多家共享出行公司，包括 Uber 、滴滴出行、印度的 Ola 和東南亞的 Grab，而軟銀此時正和滴滴在日本推出一項將用戶與現有出租車進行匹配的服務。

顯然，自己投資的公司在日本拓展業務時被相關法規所影響，引起了孫正義的不滿和憤怒。

路透社援引日本國土交通省發言人對孫正義講話的回應稱，共享出行服務存在一個問題，雖然司機負責運送乘客，但不清楚誰負責維修和營運。該發言人認為，提供這些服務需要收取費用，從安全和用戶保護的角度來看，對於放開共享出行需要仔細考慮。

反對共享出行，已經不是日本第一次針對共享經濟「說不」。早前 Airbnb 登陸日本時，也曾被法律禁止，許多房東只能「偷偷摸摸」經營自己的民俗，一旦被社區居民舉報，就要關停和接受罰款。

直至今年 6 月 15 日，日本開始實行民宿新法，允許合法的 Airbnb 民宿經營。

日本民宿新法規定，只有滿足嚴苛的條件，房東才能將自己的房屋短租給旅客，包括經營天數一年不得 180 天、當地政府有權管理當地的民宿法律限制（可全面禁止民宿或規定具體的月份不允許經營），房東也必須向當地政府機關註冊營業執照並取得許可編號後，才能營業；為此還需要提交事業登記、住宅宿泊事業標示、消防安檢以及房源設備完善認證等材料。

如此苛刻的限制條件，基本也表明，日本官方對 Airbnb 和其它民宿在日本的發展「並不支持」，其中一個考慮，就是其對酒店、旅館行業可能帶來的衝擊，以及短期旅客和流動人口對社區衛生、治安環境等造成的影響。