歐盟：正準備商品新清單 報復美國汽車關稅

週四(7月19日)，據彭博援引知情人士表示，歐盟正在準備一個美國商品新清單，作為施加保護措施的潛在目標，以備下週前往華盛頓的一個使團不能說服美國總統特朗普放棄對汽車加徵關稅。

知情人士稱，歐盟委員會週三向歐盟大使介紹了與美國的貿易關係，併表示正在準備所謂的再平衡措施，如果美國針對來自歐洲的汽車加徵關稅，歐盟就立即實施自己的措施。

歐盟貿易專員Malmstrom今天稱，以防美國對歐盟汽車加徵關稅，歐盟正準備一係列反製措施清單。如果美國加徵汽車關稅，歐盟將做好準備。

其還指出，歐盟方面前往美國的目的不是討論貿易問題，多邊汽車協議是選項之一，但不確定是否會有效。

Malmstrom表示，取消汽車關稅隻能作為更廣泛貿易協議的一部分。容克下週訪問華盛頓的目的是緩和緊張局勢，併了解是否能舉辦一個論壇討論貿易問題。歐盟委員會主席容克將於7月25日與特朗普會面。

據歐盟官員透露，他將提出兩項主要的談判建議，以遏製不斷升級的貿易緊張局勢：提議討論在所謂的多邊協議之中降低所有主要汽車出口國的汽車和汽車零部件關稅，和談判一個有限的自由貿易協定的可能性。

美國正在調查汽車進口是否會破壞國家安全，這可能會觸發特朗普威脅的20%汽車進口關稅。華盛頓已經憑借同樣的國家安全理由，向進口鋼鐵和鋁加徵關稅，併促使歐洲對價值28億歐元(33億美元)的美國商品加徵關稅。

除此之外，今天，中國商務部發言人高峰在例行發佈上稱，針對美方升級貿易戰，中方將不得不、也必然會做出必要的反製。

在例行發佈會上，有記者問道近來不斷有美方官員表態，說中美之間的談判破裂責任在中方。特朗普首席經濟顧問庫德洛日前說，美方就美方的知識產權以及技術被中方搶奪竊取的現象向中方提出過要求，但是中方沒有採取過措施，他們說美方隨時做好準備要談話，但“球”是在中國一方。

對此，商務部發言人高峰稱，我們註意到，美方一邊舉著關稅大棒，在全世界實行貿易霸淩主義，一邊又不斷標榜自己的委屈和無辜，把所有的責任扣到對方頭上。我們看到最近美方有不同的官員對外宣揚，中美談判破裂的責任在中方，這不符合事實。實際上自今年2月份以來，中美之間已經先後進行四輪磋商，中方始終抱著最大的誠意和合作共赢的態度推動解決問題。特别是5月19日，雙方曾經達成重要共識，併且發表了聯合聲明。但是5月29日美方單方面發表聲明，背棄共識。6月初雙方曾就能源和農業領域的具體合作達成共識，6月15日美方又一次背棄共識，7月6日美方公然挑起貿易戰，7月11日再度升級。我們對此深表遺憾，認為這種單邊主義和貿易霸淩主義是不可接受的。從整個過程的實際情況來看，正是美方言而無信和反復無常，關上了雙方談判的大門。

來源：FX168財經報社(香港)

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