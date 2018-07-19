【港股解碼】專註疫苗研發，0收入的康希諾赴港上市

眾所週知，無盈利的公司在A股根本不可能被允許上市，但在港股卻可以。源於此，香港資本市場就成了初創公司募集資金的首選目的地，比如我們今天要說的專註疫苗研發的康希諾生物股份公司。

專註疫苗研發，但尚未將任何產品商業化

在人類社會的發展歷史上，疫苗對有效減少眾多傳染病在全球或區域範圍内的流行做出過重大貢獻。而作為預防醫學的主要形式，相對於感染疾病後的治療而言，從公共健康支出角度來看疫苗更具成本效益。按銷售收入計，全球疫苗市場規模由2013年的313億美元增加至2017年的438億美元，年均復合增長率為8.7%，併預期於2030年達1,000億美元，年均復合增長率為6.6%，主要受全球對疫苗接種日益增加的需求、政府及國際機構的支持以及研發新疫苗所推動。

康希諾成立於2009年，專註於疫苗研發，產品針對中國龐大且供不應求的市場，分為三個類别：切合中國尚未滿足醫療需求的全球創新疫苗（如Ad5-EBOV、在研結核病加強疫苗及在研PBPV）；研發有望成為中國首創的疫苗，憑借質量更高的世界級疫苗取代現時的主流疫苗（如在研DTcP疫苗及在研MCV4）；及研發出與中國市場的進口產品競爭的潛在中國最佳疫苗（如PCV13i）。

目前，康希諾的核心產品包括八種在研疫苗，即在研MCV4、在研MCV2、嬰幼兒用在研DTcP、在研DTcP加強疫苗、青少年及成年人用在研Tdcp、在研結核病加強疫苗、在研PBPV及在研PCV13i。

圖源：招股書

值得註意的是，迄今為止，康希諾尚未有任何產品商業化，財務指標統一為負。

於2016年、2017年以及截至2017年及2018年3月31日止三個月，康希諾用於疫苗研發的資金主要來源於投資者投資和銀行借款，錄得的淨虧損分别為49.9百萬元（人民幣，下同）、64.5百萬元、14.0百萬元及17.1百萬元。期間，產生的研發開支為51.7百萬元、68.1百萬元、12.2百萬元及19.0百萬元人民幣。雖然公司表示計劃在2018年年底前和於2019年分别就在研MCV2和MCV4提交新藥申請，預期未來數年的收入將主要來自該等臨近商業化資產及我們產品線中的其他在研疫苗銷售。但不可忽視的是，藥物開發涉及流程漫長且成本高昂，結果存在很大不確定性，一旦失敗，公司價值下跌將給投資者帶來慘重損失。

預計未來繼續虧損，營運資金主要來外部融資

疫苗的研發和商業化是一個長期過程，康希諾預計未來數年將繼續虧損，併且需要大量的額外融資為運營提供資金。但未來的資本要求取決於多個因素，包括：MCV產品的商業化和銷售；未來產品（如有）的銷售的時間、進款和銷售額、或特許使用權費或里程碑付款；其他在研疫苗的臨床、臨床前和其他研究的進展、結果和成本；發現新的在研疫苗；在研疫苗獲得監管批準的時間和涉及的成本；任何在研疫苗獲準進行市場營銷，產品的未來商業化活動的成本和時間，包括產品製造、營銷、銷售和分銷成本；準備、提交、起訴專利申請、維護、辯護和行使我們的知識產權涉及的費用，包括訴訟費和訴訟結果所涉及的費用；及獲得或許可其他產品或技術的程度。

如果在研疫苗的商業化推遲或終止，或者費用增加，及康希諾不能及時獲得足夠的資金，都有可能會需要延遲、限製、減少或終止一項或多項在研疫苗的臨床前研究、臨床試驗或其他研發活動或商業化，從而對未來的業務前景造成不利影響。

此外，疫苗市場的激烈競爭，亦可能影響康希諾未來產品的推廣。

疫苗市場競爭激烈，康希諾盈利能力難以保證

伴隨著人類的工業化，各種傳染疾病流行，疫苗市場由此被各路商家瞄準，成了互相爭搶的一塊“肥肉”，其競爭激烈如群雄逐鹿。大型跨國公司和國内製藥公司、學術機構、政府機構以及其他公共和私人研究機構紛紛針對疾病的疫苗進行商業化或尋求有關疫苗的研發。例如，Ad5-EBOV正面對來自部分跨國藥廠的競爭，當中包括默克、葛蘭素史克及強生正在研發的在研埃博拉疫苗。康希諾面臨的情形也一樣，多種在研疫苗（如MCV2及PCV13i）將在市場上就安全性及有效性、監管批準的時間及範圍、供應的可用性及成本、市場營銷及銷售能力、價格、專利狀況等因素和其他疫苗展開激烈競爭，如果同類疫苗率先於市場推出，康希諾的競爭地位可能受到影響。

從投資角度來看，雖然康希諾身處生物製藥朝陽行業，但現金流完全依賴外部融資，且產品盈利能力存在很大變數，風險的確不小。

作者：董虹

編輯：唐文英

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)