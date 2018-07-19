恆大上演世界500強排名“三連跳”居230名

7月19日，2018“財富”世界500強正式發布。中國恆大（HK.03333）以460.19億美元的營業收入位列230名，較去年大幅上升108位。而在上週公佈的“財富“中國500強榜單中，恆大排名22位。

“財富”世界500強是衡量全球大型公司的權威榜單，以企業年度營業收入為主要評定指標。今年中國公司表現延續強勢，反映了中國經濟的世界影響力持續增強。

上榜的中國企業中，除中石油，中石化，工商銀行，國家電網等大型國企外，民營企業的上榜數量和排名也在穩步提升。其中，恆大表現尤為搶眼2016年恆大首次入榜世界500強，三年時間從496名躍升至230名，成為世界500強排名提升最快的企業之一。

業內人士預計，恆大的排名有望在明後兩年繼續大幅提升。由於房地產行業特有的預售制，當年的大部分銷售業績要到次年才會結算為營業收入。如2017年年恆大銷售5010億，到2018年結算，營業收入就將超過5000億。以今年榜單數據預估，2019年恆大在世界500強排名將進入100位左右。許家印今年初曾表示，恆大要在2020年成為世界百強企業，這意味著該目標有望提前實現。

值得注意的是，恆大去年啟動戰略轉型，向“規模+效益型”發展模式以及低負債，低槓桿，低成本，高周轉的“三低一高”經營模式轉變，通過提升產品附加值，降低成本，實現高品質增長。此外，恆大在拓展文化旅遊，健康養生產業的同時，還開始積極佈局高科技產業，未來隨著多元產業的全面發展，恆大將成為世界500強中的標杆企業。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)