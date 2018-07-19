〈大江研發自動化〉3年股價飆8倍 董座喊長抱 外界看好今年賺一個股本

大江生醫 (8436-TW) 本週股價再創新高價 578 元，董事長林詠翔指出，3 年投資報酬率超過 820%，建議股東長期持有。外界看好今年獲利有望超越去年表現，衝破 1 股本，林詠翔表示，明 (20) 日法說會才會對外揭曉上半年營運表現及獲利。

大江生醫 2017 年稅後純益 7.12 億元，每股純益 8.23 元，年增 19.28%；今年第 1 季稅後純益 2.24 億元，每股純益 2.57 元，年增 55.76%，對於今年獲利表現，林詠翔笑而不答，他表示，大江將於明日召開董事會及法說會，到時候就會對外公布第 2 季獲利。

大江生醫今日舉辦記者會，對外公布生物挖礦的研發模式，將加入自動化製程，透過整合大數據、人工智慧與自動化實驗室，加速生技領域的效性成分開發，有效縮短專利研發時程。

大江生醫股價狂飆，本週再創新高價 578 元，登上高價股第 7 名，對生技股王精華緊追不放。林詠翔表示，對股東最好的建議是長期持有，如果 2015 年 7 月就持有，報酬率超過 820%。

大江生醫表示，自去年底發表的雙營劑型，利用微脂體技術，突破油水配方限制，使用在保健食品及面膜等主要產品上，加溫新品銷售及舊品回購，都明顯挹注營收業績表現，6 月營收 6.23 億元，年增 86.39%，連續四個月刷新歷史新高。