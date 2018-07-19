〈大江研發自動化〉生物挖礦提升效性分析 專利申請可望加速3倍

大江生醫 (8436-TW) 發展生物挖礦製程，透過打造自動化產線，讓天然物萃取分析的效率能夠提升 70 倍，有望為大江生醫每年 300 種產品開發能量再加速，在全球智財權高速競爭的狀態下，每年申請專利的速度可望加速 3 倍。

董事長林詠翔表示，透過打造自動化產線，導入自動化設備，透過生物挖礦，能夠結合 7 種萃取與生物分析製程，短時間內完成 17700 個細胞時間，節省時間及人力成本，性效分析的效率可望提升 70 倍。

林詠翔指出，全球要真的把天然生物全部挖礦完成，大概要 5 至 10 年，未來可能往藥物推進，不過現在離找到合作夥伴還有很長的路要走，而生物挖礦同步能解決全球糧食過剩、農產品過剩等問題，讓科技添加新價值。

大江生醫研發生物挖礦製程，林詠翔指出，現在面臨全球性的智財權競爭，加速研發，並積極累積專利智財權，對大江生醫進軍國際市場再添利器。

林詠翔指出，大江生醫自 2012 年以來，至今已累積 300 個專利，如果開始生物挖礦模式，預計一年研發專利的速度將加速 3 倍。目前產線只會投注在特殊、差異化的生產，只要有訂單，產能利用率都是 100%。

大江生醫同步投入研發功能食品，已取得專利的益生菌 TCI 633，與鮮乳坊合作，作為關節保健及乾眼防護的新品，而大江生醫也持有鮮乳坊 10% 股權，透過 IP 授權加上 Capital 資金投資的方式，期待未來為大江生醫開拓更多市場。

大江生醫表示子公司大江基因營運也逐漸穩健，包括零售端的預防保健服務，及企業端的客製技術，均帶來穩定營收，期待未來成為大江生醫集團的成長新動能。

大江基因成立 8 年，主要營運內容為基因檢測跟生物挖礦，透過大數據跟資料分析的結果，針對特定問題提供原料混合配方。