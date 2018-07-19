榮獲「2018國家卓越建設獎」特別獎 都市再生的優良示範案例 ─板橋府中園區更新計畫

文．莊孟翰

板橋府中園區更新計畫

委託單位：新北市政府

規劃執行：李婉鈺 (文化大學建築及都市計畫博士)

許晉誌 (禾拓規劃設計顧問有限公司)

Ｑ：台灣南北房價及居住環境生活型態差異極大，因此，要以同一方式推動都更勢必困難重重，而這也正是長久以來都市更新難解之焦點所在。事實上，要進行一般都更已經是難上加難，更不用說更大範圍的都市再生計畫，因此，想請教莊教授，是否有成功的示範案例，可以作為推動都市再生的參考？

Ａ：過去不論是大小城市，大都未經過整體完善的規劃，因此一眼望去盡是雜亂無章的景象，最常見的例如交通動線的規劃與住商混合的居住環境等。時至今日，隨著時代的進步，都市計畫也隨著工程技術及建築美學的要求，尤其 1960 年代之後，都市設計模型理論逐漸受到關注，無形中也進一步推動都市發展計畫、社區總體營造及環境整建維護等。歷經多年推演，二十世紀後，部分都市更新已逐漸轉變為都市再生，可預見的是，往後台灣勢必也將由現階段的都市更新逐漸轉變為都市再生，藉以展現全新的都市風貌。

本文所載係榮獲「2018 國家卓越建設獎」，由新北市政府委託規劃執行之「板橋府中園區更新計畫」案例，其整體規劃設計，除交通動線、環境改造之外，更兼顧城市綠化美化，足供日後都市再生參考。本案可貴之處在於以大面積的公辦都市再生為主題，雖然全案尚未完工，就整體規劃設計觀點，「板橋府中行政園區更新計畫」仍獲 2018 年「國家卓越建設獎─最佳都市更新類」特別獎，尤其設計規劃主軸係從環境效益、再生機能之改善、智慧綠建築理念之應用及施工品質管控、後續管理維護之整體規劃構思，並具有以下四大特色，頗值得日後推動都市再生計畫之參考。

一、改善園區環境效益極為顯著

在規劃設計方面，板橋府中園區複雜的交通動線自然是一大挑戰，包含府中路、南門街與文化路交錯的五叉路口，若依照原有存在嚴重阻礙交通動線的結點，經拆除重新設計人行、停車場、YouBike 站點及公車站等行車動線，將會有效改善尖峰時段堵塞的行車秩序。

其次，以「跟著綠。找文藝。遊府中。」為規劃主軸，透過建置 YouBike 站點，打通府中路騎樓及府中既有開放空間之改造，使人車主要、次要動線、綠色運具、維修及緊急救護動線不再雜亂、層次分明，對帶動周邊商圈發展、重塑都市紋理及門戶意象、改善環境景觀品質、增進公共安全與防災等，都將逐漸展現明顯效益。

正所謂有破壞才有建設，過去位於台北後火車站南京西路與寧夏路五叉路口的圓環，也曾面臨拆還是不拆的爭議，其後雖然保留下來，也還有令人懷念的美食記憶，但當繁華落盡，建物看上去只有「窳陋」兩字差堪比擬，倒不如將傳統夜市與生活圈重新整合進行都市再生，才有機會帶動當地老舊建物全面更新。

事實上，板橋作為新北市行政中心，加上有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構，想要塑造成為國際都會中心，勢必要重新規劃整合，過去公車路線很多環節沒有打通，因此，透過這次的都市再生計畫，從整體大環境考量，由公共建設、交通建設著手，將有效串連都市與人的互動關聯，或許也能以另一嶄新方式逐漸帶動整個區域的全面更新。

二、重現再生機能頗富創意

本案整體規劃尚須都市計畫作後盾，而府中行政園區為原市府所在地，區內有原行政執行署大樓、新北市政府警察局、板橋區公所、府後立體停車場等既有大樓，本更新案透過都市計畫變更，除將前開機關用地、捷九用地等變更為廣場、綠地及服務動線等用地外，並規劃有府中客廳、枋橋之坵、府中藝廊及通學走廊等設施，再串連新舊商圈，對都市空間及建築機能之再生頗具創意與巧思。

事實上，許多都市再生都面臨到舊建築物活化問題，尤其是老舊建物拆除不易，另外，針對道路狹窄占用等要如何整合，也是本計畫是否具有示範效應之一大關鍵。不過，由於規劃地段土地權屬複雜，包含交通部台灣鐵路管理局、新北市政府警察局、工務局、環境保護局、板橋國民小學、桃園農田水利局等機構，執行過程勢必還得面臨一番艱鉅的挑戰。近年台北市重新規劃整合松江路與信義路交通動線與環境景觀，進行騎樓改造、自行車、機車與公車動線調整，也是大費周章，光是整合複雜的產權，就不知耗費多少時間與人力，更何況板橋違建林立，機車違停遠比台北嚴重得多，前後整合施工恐非花費二至三年時間不可。

三、展現智慧綠建築理念規劃運用之巧思

即便執行上非想像容易，不過，本案將國際綠化美化的概念移植到板橋，期望打造板橋具有巴黎的共和國廣場、倫敦的國王十字車站廣場等意象，即使交通動線重新規劃改成單行道的可行性不高，不過因地制宜的作法，再加上美化都市與交通動線的整合改善，還是有機會成為往後都市再生計畫的示範案例。

本案對於區內既有原行政執行署大樓、新北市政府警察局、板橋區公所、府後立體停車場等既有大樓，主要構想除導入設計美學並結合藝文及現代科技設備，期創造嶄新多元的空間，並藉由環保、節能、健康綠建材以建構舒適健康的智慧綠建築環境，其次，各棟建築外觀造型之改造重塑、夜間燈光照明等也都重新規劃配置，尤其對於照明設備也都採用節能減碳燈具，充分展現智慧綠建築理念規劃運用之巧思，頗值得嘉許。

四、積極整合公私資源，並兼顧後續管理維護

本案除有完整的施工品質及後續的管理維護計畫外，並建構導入私部門公益團體與社區發展協會的力量，以及共同投入環境管理維護的機制，再結合在地人管理維護自家周遭環境，以確保日後生活環境永續維護之品質，可謂面面俱到。

綜上本板橋府中行政園區更新計畫參選案，申請類別屬於整建維護類，其主軸在於改善行政園區周邊環境，透過重整人、車、都市空間及新舊建築關係，期望恢復既有之都市紋理，改善現況機車停車亂象及開放空間不足等狀況，營造都市廣場及人本空間環境，串連新舊商圈，重塑板橋為國際都市新門戶意象，整體構思頗富創意。

本案整體規劃可貴之處在於將原本小規模的都市更新，擴大延伸到公共建築的都市再生，因此「2018 國家卓越建設獎」評審委員會一致決議頒發特別獎予以肯定，期望能為往後都市再生樹立一可供參考依循的典範。

(本文四大特色結論係陳錦賜、劉明滄與莊孟翰三位評審委員的共識)

來源：《理財周刊》 934 期

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