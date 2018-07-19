文．洪寶山 (理財周刊發行人)

前幾天一則國際新聞讓我們再次看到假新聞能殺人的實際威脅，肇因於印度通訊軟體上流傳的假新聞，讓一名工程師在發送糖果給小朋友時，無辜遭到二千多名暴民圍毆致死，因為暴民想起 WhatsApp 上有「綁架兒童」的新聞，誤以為工程師是壞人。

老實講 fake news 並不能稱為新聞，不過就是「謠言」。只是現在透過社群媒體擴散，再回到傳統媒體報導，影響迅速又無遠弗屆。我們都說「謠言止於智者」，但在社群時代智者也難分真假。

最近美國麻省理工學院的團隊對於網路傳播提出兩個基本問題，答案發人深省：「真假新聞的傳播有何異同？哪些人類因素可以解釋那些異同？」研究人員的發現有一些早就是常識，例如假新聞傳播得更遙遠、更快捷、更深入、更廣泛，是真新聞遠遠不如的。研究中還指出，假新聞有一個特色，就是新奇，因此假新聞的傳播得力於人有分享新奇資訊的傾向。從 LINE 群組裡傳播的圖文就知道，一天中可以在不同群組收到同樣的資訊，而這些資訊可能就是充斥著未被查證的假新聞，透過群組的擴散，以訛傳訛、道聽途說。

在投資理財上，利用媒體發布假新聞製造利多或利空的消息也層出不窮。可惜的是資訊如此發達，並沒有杜絕假新聞的發生，反而在網路、社群助陣下，假作真時真亦假，被騙的機率真的太高了。除非你是用做研究的態度來進行投資理財，因為台灣的籌碼資訊如此透明，透過每日收盤後證交所公開籌碼資訊，觀察一段時間，就可以判斷股票趨勢，而不會被操控。

前不久就曾發生透過 LINE 群組，以某媒體過去新聞冒名杜撰「國巨擬每股十五元公開收購中環光電」等不實訊息，金管會表示冒名發文者，最重可處三年以上、十年以下有期徒刑，並可併科一千萬元以上、二億元以下罰金。發布不實訊息是有刑事責任的，勿以惡小而為之。

假新聞肆虐全球，各國政府、網路大廠無不全力反擊，例如臉書就砸下四．二億元贊助新聞誠信計畫。我們自己也要謹慎查證，不要人云亦云，在分享轉傳時，多想想，這訊息有明確的消息來源嗎？是來自可信任的媒體嗎？有無邏輯上的漏洞？期許從各方的努力，能讓假新聞無所遁形。

來源：《理財周刊》 934 期

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