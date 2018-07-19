【大行報告】野村給予維達(03331-HK)目標價14元 股價升7%

維達國際(03331-HK)公布，截至2018年6月30日止六個月之未經審核中期收入73.34億元，按年升16.28%。該公司權益持有人應佔溢利4.17億元，按年升30.13%。每股盈利0.349元， 已宣派中期中期股息每股6仙。期內毛集團上半年息稅折舊攤銷前溢利上升25.1%至11.17億元。利率為29.7%，按年上升0.8個百分點，第二季度毛利率為31%，按年高出0.4個百分點。

野村認為維達國際毛利率正走出谷底，第二季度毛利率為31%，按年高出0.4個百分點，主要受惠公司成功加價以及木漿價格穩定，期內銷售及行政開支比例下降有利經營利潤率擴張。該行維持維達國際目標價為14元，評級「中性」。下午13：21，維達國際報13.7元，升6.698%。

業績中提到，截至2018年6月30日，維達的造紙設計年產能達110萬噸。於2018年第三季度，集團將於廣東省陽江增加6萬噸產能。於2018年第四季度/2019年第一季度，湖北新增之12萬噸產能將投入運營。預計於2018年第四季度末╱最遲於2019年第一季度，造紙設計年產能將達128萬噸。

註：於2018-07-19 07:43:03的維達國際(03331-HK)中期多賺16.28% 股息6仙文章，「收入74.34億元」應為收入「73.34億元」。有關錯誤基於手民之誤，本社就此表達抱歉。

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