滴滴與軟銀成立合資公司 進軍日本出租車打車市場

7月19日午間消息，滴滴出行宣佈與軟銀公司(“軟銀”)成立合資公司，將在日本為本地居民和遊客提供出租車打車服務和智能交通解決方案。

滴滴出行總裁柳青表示：“滴滴相信人工智能技術上的創新能為出租車行業和公共交通產業帶來新的發展。我們期待著與交通界夥伴展開廣泛的合作， 為日本和亞洲的智慧城市建設做出貢獻”，而軟銀公司總裁兼首席執行官宮内謙表示：“我很高興以成立合資公司的方式將滴滴最先進的人工智能交通平台及服務引入日本市場。憑借滴滴卓越的創新能力以及軟銀廣泛的業務基礎和發達的網絡覆蓋，我相信合資公司會為日本的消費者及出租車公司創造新的價值。”

日本是全世界第三大經濟體，也是全球第三大出租車市場;滴滴認為線上出租車打車服務具有良好的發展前景。另外。日本擁有完善的移動互聯網基礎設施，其出租車行業以高標準服務而聞名。同時，隨著社會趨於老齡化，居民對於便利的城市和區域出行網絡有殷切的需求。

近年來，日本城市工商業發展勢頭良好，旅遊業持續增長。根據日本政府觀光局統計，2012到2017年，日本境外遊客數量年均增長達28%，其中來自中國大陸和港澳台地區的遊客數量年均增長達34%。

滴滴希望合資公司能借力2020年東京奧運會，幫助出租車行業把握增長機遇。

滴滴計劃2018年秋季在大阪開始運營，併陸續在京都、福岡、東京等主要城市向乘客、司機和出租車公司提供服務。同時，滴滴大中華版App也將推出定製化的日本漫遊功能，包括App内的中日文字信息實時互譯功能和本地中文客服等。屆時中國大陸、香港和台灣地區的用戶將能直接使用滴滴大中華版App在日本使用出租車叫車服務。

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