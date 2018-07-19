美加徵汽車零件關稅副作用：保養費和保險費會大漲 汽車失竊率也將上揚

川普政府威脅要對進口車零組件加徵高達 25% 的關稅，業界人士指出，這可能會以意想不到的方式衝擊消費者：維修成本更高、保險費調漲，以及甚至汽車失竊率上揚。

汽車保險集團聯盟在川普威脅加徵關稅後的內部研究指出，對進口車零組件加徵 25% 的關稅可能使個人汽車保險費增加 2.7%，即每年增加 34 億美元。

美國商務部將於週四 (19 日) 就此召開聽證會。美國保險協會、全國互助保險公司協會和美國財產險公司協會聯合提交給美國商務部的評論指出，消費者將承擔幾乎所有調高後的維修費用。

這些組織表示，「加徵關稅可能會導致保險管理當局要求美國所有 50 州的保險公司提出數百甚至上千則的調高費率的要求。」

保險公司表示，他們可能無法為投保人迅速取得更換零件，「導致延誤和成本增加」。

如果對進口零件加徵關稅，汽車失竊率會明顯上升。 （圖: AFP）

這些組織同時強調，「汽車失竊率可能會上升，因為被竊車輛都會被解體出售零件。」

美國商務部發言人並未就產業聲明發表評論，但表示該機構將在「收集所有事實並完成仔細分析後」向白宮提出報告。

在個別向商務部提出的建言中，代表 15 萬家汽車零組件及相關商品製造商、分銷商和銷售商的汽車維修協會 (Auto Care Association) 估計，如果加徵關稅，每個擁有汽車的家庭每年成本將增加 700 美元以上。

米其林北美公司、Cooper Tire & Rubber (CTB-US)、住友橡膠工業公司 (5110-JP) 等企業的高層主管在致商務部的聯名信中表示，汽車零組件成本的上漲使消費者「在購買新車或保養汽車時會等待更久的時間。」

他們說：「我們擔心消費者等待更長時間換輪胎會導致交通事故和死亡人數增加。」

汽車研究中心經濟學家 Kristin Dziczek 表示，關稅將提高維護成本，因為許多零組件如空氣過濾器和水泵等經常用於海外製造的車輛。

Dziczek 說：「維修汽車的成本將隨著修理或投保而上漲。」「但這些成本不會像購買加徵關稅後的新車那樣多。」