川普調高關稅 物價何時變貴？

根據 MarketWatch 分析報導，川普總統吵著要提高關稅，美國人目前尚未受到衝擊。但貿易戰一旦惡化，暑假過後開學之時，物價漲勢恐難阻擋。

在第一波的關稅爭議中，川普政府為了要將美國經濟受到的衝擊降至最低，精心鎖定了 500 億美元的商品 -- 其中大多為中國商品，提高關稅。用意在讓美國消費者與企業可以易於找到替代品。

中國與其他國家的報復性關稅，範圍有限，目的在提高美國國內的政治熱度，促使川普知所節制。

IHS Markit 公司經濟學家畢斯華斯 (Rajiv Biswas) 說：「中國提高關稅，目標指向美國農產品，因為 11 月美國期中選舉之前，預期美國農業遊說團體將會有政治性反彈行動。」

然而，白宮並非省油的燈，已準備好進一步的制裁措施。美國已加速制裁行動，準備在 9 月底前，再對 2000 億中國商品提高關稅，並威脅要將該金額調高至 4500 億美元。

UBS 銀行分析師說：「情勢升高，已將貿易衝突升級到了貿易戰爭， 」

目前，大多消費者尚無需太過擔憂。春季，美國經濟加速成長，預期在夏季月份，經濟將依舊強勁。但到了秋季，白宮鎖定的許多進口消費品，價格將開始上漲。

2017 年，中國出口了約 5000 億商品至美國。其中部份商品，美國已不再生產，或僅少量生產。

由於缺少其他供給來源，這些商品的價格必然上漲。關稅還將推升通貨膨脹，對消費者造成進一步傷害。

美國物價已上升到了 2012 年以來高點。提高關稅將讓物價進一步上漲。

提高關稅的副作用將包含二個層面。通貨膨脹上升將侵蝕勞工收入，抵銷年度加薪的利益。物價上漲則將促使聯準會 (Fed) 加速升息，抑制美國經濟成長。

白宮以外的人士從未想到川普竟會如此一往無前。華爾街原預期，他會贏得部份讓步，宣稱勝利，而後有所節制。然而，他却措辭不斷升高，關稅亦復如此。

大多專家同意，美國較其他國家更傾向自由貿易，但他們擔憂川普總統的藥方，恐弊大於利。現在他們還擔憂，情勢已不可逆。

在美國政府或國會，沒有人能抑制川普總統的保護主義，而其他國家則無意退讓。一旦貿易戰爆發，消費者將難逃波及。在耶誕節之前許久，他們就得支付較高的物價。