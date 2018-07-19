巴菲特將加入庫藏股盛宴？波克夏：如實施會在8月3日後

股神巴菲特旗下的波克夏公司 Berkshire (BRK.A-US)，似乎有望盡快加入美股庫藏股的盛宴。

波克夏週二 (17 日) 公布公司內部放寬了庫藏股的規定，只要巴菲特和波克夏副董事長查理芒格 Munger 認為回購價格低於波克夏的內在價值，公司便可以回購庫藏股。

巴菲特與芒格往年較不偏向購買庫藏股，但新規定變更後便可大肆的回購。這個消息也使波克夏股價成為 7 年來的最佳單日漲幅，週三 (18 日) 收盤股價上漲 5.10% 來到 303210 美元。

波克夏股價日線趨勢圖

根據研究公司 TrimTabs 近期的數據，美國各大公司在第 2 季度回購了約 4366 億美元的庫藏股，今年迄今這個數字已達到了近 6700 億美元。然而，TrimTabs 也提到，5 月份及 6 月份公司內部人員卻以驚人的數量釋放了 84 億及 92 億美元的股票進入市場，由公司做庫藏的回購。

回購通常被視為看漲的信號，降低了公司整體股票數後將股價濃縮，便提高了每股純益 EPS。波克夏最後一次回購是在 2012 年的 12 月。

據了解，波克夏一直未執行大量的庫藏股回購，是因為公司舊規定表明，不能以每股賬面價值高出 20% 的金額買庫藏股。截至第一季度末，A 類波克夏股的帳面價值為 211184 美元，其 A 類股的市場價格超越了 30 萬美元，比賬面價值高出 40%，意味著波克夏被禁止在舊規則下購買自家股票。

波克夏擁有更實惠的 B 類股 (BRK.B-US)，交易價格約 200 美元，也高於 149 美元的帳面價格。週三 B 類股也上漲 5.23% 以 200.44 美元作收。

該公司週二 (18 日) 晚些時候表示，它將不會在公布第 2 季財報前 (8 月 3 日) 回購任何股票。同時，如公司的現金量低於 200 億美元，波克夏也不會購買庫藏股，而目前公司現金量約 1060 億美元。

巴菲特過去也讚揚了回購的動作，他在去年的股東信中為這種做法辯護，提到回購並非圖利公司，因有時市場并未顯現出合理的投資標的物。