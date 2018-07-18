傳歐盟將與美國商討削減汽車關稅 美股汽車股上揚

美股汽車類股週二 (17 日) 在通用汽車 (General Motors)(GM-US) 帶頭下普遍上漲，稍早前《彭博》引用知情人士消息，歐盟主席容克 (Jean-Claude Juncker) 下週將與美國總統川普會面，商討幾個主要交易夥伴削減汽車關稅事宜。

消息來源指出，容克可能向川普提案，降低雙方以及其他主要汽車出口國之間的汽車關稅。但由於此提案會帶給汽車產業重大變革，達成協議也需要耗費長時間完成，官員們對川普接受的可能性並不樂觀。

美國正準備以國家安全為由，對汽車及零組件進口展開調查，結果可能導致川普提議對汽車及零組件加課 20% 關稅，歐盟力圖阻止事態朝此方向發展。之前美國以類似理由，從歐盟進口的鋼材和鋁加徵關稅。

通用汽車週二 (17 日) 股價一度上漲 2.4%，收盤漲 1.2%，報 40.03 美元； Fiat Chrysler (FCAU-US) 與法拉利 (RACE-US) 也有超過 1% 的漲幅。

通用汽車股價 (圖表取自 Google)

歐盟執委會週二宣布，容克與川普將在 7 月 25 日會面，致力於改善雙方貿易關係，並建立更強大的夥伴關係。之前因美歐的貿易爭端，已經重創汽車商股價，今年 Stoxx 600 汽車及零件指數下跌約 9%。

另有官員指出，歐盟成員國內部對汽車關稅一事存在分歧。德國去年向美國出口 64 萬輛汽車，因此渴望與川普會談解決方案，法國官員則認為汽車關稅已成定局，無商討的必要性。

美國汽車交易商表示，如果川普汽車關稅定案，預計平均每輛車售價可能上漲 6000 美元。