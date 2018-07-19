無視貿易戰威脅 微信支付將拓展美國市場

在中國科技公司陷入美中貿易戰的交火之際，騰訊依然關注美國市場。

外媒報導，騰訊 (0700-HK) 旗下的微信支付將拓展美國市場，以便中國遊客可以在國外使用支付平台。原因在於美國是中國以外地區最受中國遊客喜愛的國家，也是中國遊客消費最高的地區，根據尼爾森調查顯示，2017 年中國遊客在美國度假時平均每人花費 4462 美元。騰訊表示，今年晚些時候美國將有更多商店接受微信支付。

騰訊一直致力於擴大海外支付服務，然而騰訊並未在其他國家推出當地版微信，取而代之，該公司一直專注在許多國家增加註冊微信支付的商家，以便中國遊客可以在國外使用支付平台。騰訊的微信支付表示，未來三年內也將繼續專注於為海外熱門地區的中國遊客提供更好的服務。

該公司表示，由於國內服務的龐大且普及，將優先考慮中國境外遊客，而非國外市場。除中國大陸外，微信支付目前在香港和馬來西亞皆有推出數位錢包。

「美國也是我們現在關注的市場。7 月之後你將會看到很多商家會接受美國的微信支付，」微信支付跨境運營總監尹傑表示。

去年，騰訊與位於美國的行動支付平台 Citcon 合作，將微信支付帶到了北美。但到目前為止，接受微信支付的美國商家並不多。

尹傑表示，該公司將專注於簽約受中國遊客歡迎的商家。「第一步，我們會選擇一些中國遊客喜歡的商家，像是免稅店和一些著名的餐館，也許下一步我們會嘗試尋找一些小商家，就像超市、便利店、或是計程車商家。」

雖然微信不是硬體產品，但目前的美中緊張局勢可能會使美國商店對於接受微信支付更加謹慎。不過尹傑表示，她並不擔心，因為微信支付將為美國的品牌商家提供了豐厚的利潤。