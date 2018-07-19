中鋼構今除息0.24元 一日填息完成

中鋼構 (2013) 今日除息 0.24 元，該公司日前成功爭取到台積電廠房訂單，且中鋼集團推動離岸風電產業鏈在地化，中鋼構躋身概念股，未來業績受惠可期，今日開盤股價小漲，一日完成填息。中鋼構上半年合併營收 96.71 億元，較去年同期成長 15.54%。受限景氣衰退，電子業資本支出大幅縮減，短期內僅有少量建廠計畫推出，目前從已接訂單及參考未來景氣，預計今年鋼結構製造及安裝的業務量可達 16 萬公噸，另鋼品貿易量 16 萬公噸。近幾年已經積極向海外發展，開拓緬甸、印尼、柬埔寨等新興市場。



不過，中鋼構近期已成功爭取到台積電廠房訂單，且中鋼集團配合政府政策加緊力道推動離岸風電產業鏈在地化，中鋼構將扮演重要角色，市場對未來業績有所期待。





