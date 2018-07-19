智冠推遊戲搶暑假商機 8月起Pay2go電子錢包推繳稅GO服務

智冠 (5478) 暑假期間多款手遊相繼登場，子公司中華網龍 (3083) 旗下神嵐遊戲自製的日系動作 RPG 手遊《末日之子－重生》雙平台全新直營上架；遊戲新幹線取得曾在台灣創下百萬下載成績的《十萬個冷笑話》手遊正統續作《十萬個冷笑話 - 番外篇》，近期台港澳公測上市；線上遊戲《完美世界 2 Online》、《三國群英傳 Online》暑假也將開放全新改版與豐富的盛夏祭典活動，搶暑假商機。智冠指出，智凡迪策劃舉辦的大型電子競技賽事《MCL 台港澳網咖電競聯賽》，盛大推出「絕地求生 MCL 夏季聯賽」，7 月例行賽搶先開跑，夏季聯賽系列賽總獎金超過新台幣 120 萬元，吸引台港澳上千位玩家好手再次集結參戰，同時也取得《絕地求生》開發商 PUBG Corp. 授權，推出許多 MCL 獨家限量週邊。



《MCL》為參賽者提供高規格的電競舞台、累積實戰經驗，並量身打造「電競星光大道」線上節目全程直播精彩賽況，以及知名實況主播帶來專業精闢的賽事講評，不僅發掘許多隱藏民間的電競高手，更成功促成參賽選手成立「TRC」戰隊，全力支持電競產業發展。



因應集團內藍新金融科技事業群進行合併案，智付寶旗下 Pay2go 電子支付平台，為電子支付機構獨家配合財政部推動的行動支付繳稅功能，8 月起於「Pay2go 電子錢包 App」繳稅 GO 服務，增加新種繳稅項目為「綜合所得稅核定開徵稅款」，亦同步於下半年提供 Alipay 線上與線下跨境支付，開啟行動支付全面接軌 O2O 市場計劃。



電子發票平台方面，為使得導入電子發票商店更為便利，除原有電子發票開立、作廢與折讓之標準功能以外，亦已經提供電子發票字軌上傳大平台作業的功能，隨著功能機制的完備，帶動電子發票平台導入商店數與營運規模持續成長。



第三方支付金流市場，下半年將陸續開放國外消費者 (持卡人) 使用當地貨幣進行交易服務與物流大宗寄倉服務功能，期望加深網路商店對於金流系統完整加值服務之應用，提升金流營運規模。



此外，藍新科技電子票券平台推出全新版本「票券通」，加入全新的折扣優惠券，結合大型通路並整合金流系統，以全面且多元彈性的導客功能，攜手商店共創交易成長；旅行業代收轉付電子收據平台，亦與台北市旅行商業同業公會共同推廣，除台北市旅行公會旗下旅行社會員以外，延伸服務至其他外縣市旅行公會旅行社亦可以導入此平台功能，大幅降低旅行社紙本作業人工成本，營運效益逐步攀升。

