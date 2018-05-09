大型工程款入帳 中鋼構4月營收報喜 股價強攻漲停

中鋼構 (2013) 今日公告 4 月營收 18 億 3,351 萬元，月增率 40.12%，年增率 45.39%，主要是大型工程款入帳之故。營收數字報喜，帶動中鋼構今日股價盤中快速向上拉升，拉上漲停板價 29.15 元。中鋼構股價因搭上風電題材，從 3 月底波段低點 20.1 元到 4 月初高點 40.9 元，漲幅高達一倍，但隨風電題材降溫，近日股價呈現漲多回檔整理。



中鋼構發言人、副總經理張玉榮指出，4 月營收大幅增加，主要是大型工程款入帳，中鋼構營收入帳時間並不固定，通常與所承攬的工程進度有關。



有關市場關切的離岸風電投資部分，張玉榮說，母公司中鋼 (2002) 轉投資的子公司興達海基已經舉行動土典禮，在廠房興建部分，中鋼構會負責相關工程。興達海基未來將負責水下基礎工程發包，如果有中鋼構可以做的鋼構業務，興達海基也會交給中鋼構承做。