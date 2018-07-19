人民幣匯率創近一年新低 A股大盤和行業影響梳理

離岸人民幣兌美元亞市早盤半小時内累計下挫逾200點，跌破6.76關口，續刷一年以來低位。在岸人民幣盤中一度跌破6.73關口，最低報6.7340;

人民幣兌美元中間價報6.7066，上一交易日中間價6.6914。上一交易日官方收盤價報6.7145，上一交易日夜盤收盤報6.7195。離岸人民幣兌美元跌破6.76關口，續刷一年以來低位。

恒泰證券認為，市場對中美貿易戰帶來出口走弱及下半經濟展望的擔憂情緒不斷升溫，人民幣或將面臨進一步貶值壓力。隨著人民幣的走弱及美元指數的強勢，相關外向型公司有望獲得匯兌收益及出口上的提升。

聯訊證券認為，6月中旬以來人民幣的加速貶值，促發因子是央行不跟隨美聯儲加息，而催化劑則是中美貿易戰下對中國經濟悲觀預期有所增加。如果把第二、三階段合二為一來看的話，人民幣貶值的幅度與美元升值的幅度幾乎相當。也就是說，從4月中旬以來，美元的走強可以解釋絕大部分人民幣的貶值，美元走強仍是人民幣貶值的最主要原因。中國股市對人民幣貶值高度敏感：從中國的經驗看，2015年以來，大致經歷了三次人民幣的急速貶值，10日移動平均振幅超過2000個基點，期間(或稍後)均發生了股市的大幅下挫，股市對人民幣的貶值存在高度敏感性。

國信證券認為，2018年以來中美利差的持續擴大是本輪人民幣快貶的直接基本面原因，應當說本次回調是對前期匯率超升的糾偏。從利差模型對匯率的預測來看，預計短期内人民幣兌美元的貶值空間在1%到2%左右，對應匯率6.7到6.8。2018年以來美元持續升值造成發達國家股市顯著好於新興市場國家，但需注意的是，由於自身原因當前以本幣計價A股市場的跌幅要明顯高於其他新興市場國家，意味著A股超跌已經消化了很多匯率衝擊，預計後續匯率的負面衝擊會相對有限。結構上看，匯率貶值下重點關注金融地產等人民幣計價最直接資產，以及家電、食品飲料等外資持股比例較高板塊的抛售壓力。

海通證券認為，2005年以來，人民幣超過一個季度以上持續貶值共有4個典型區間，四個人民幣貶值區間中市場以盤整或下跌居多，上證綜指、滬深300平均漲跌幅-10.1%、-10.6%。從基本面邏輯看，人民幣貶值受益行業是化纖、工程機械、家電、紡服、電子等，受損行業有航空、造紙，從實際市場表現看併不穩定。

廣發證券認為，電子、家電等海外營收佔比較高的行業將會受益於人民幣貶值;而鋼鐵、採掘、交運、地產和造紙等行業在人民幣貶值期間會受到一定影響。

來源：證券時報

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