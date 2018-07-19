港股開市 復星醫藥跌8% 新華保險升6%

港股開市，中國平安(02318-HK)為最活躍股份，成交金額3.47億港元，報71.25港元，升0.9港元或1.28%。
復星醫藥(02196-HK)受折讓9%價格配售股份消息影響，股價初段下跌8.1%至38.6港元，成為第三大交投活躍股份，涉及交易額1.57億港元。復星醫藥公布，透過配售代理，按每股H股38.2元配售6,800萬股H股，較上日收市價42港元折讓約9.05%；配售股份相當於擴大後H股及全部已發行股本約12.32%及2.65%，集資淨額約25.78億元，擬用於償還計息債務、補充營運資金及為本地或海外的潛在合併及收購提供資金。
新華保險料(01336-HK)發盈喜，料上半年淨利潤增80%，受消息刺激股價開市升6.3%至34.65港元。新華保險(01336)公布，預期截至6月底止半年股東應佔淨利潤，以及扣除非經常性損益後淨利潤，同比增加約80%，主要由於傳統險準備金折現率假設變更的影響。
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